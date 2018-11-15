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12:58 (мск), источник: Р-Спорт

Жена Мамаева поинтересовалась, почему общественность так хочет развода в ее семье

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обратилась к общественности.

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Источник: РИА "Новости"

«Читая очередную “важную” статью, понимаю, что так исковеркать слова и выдать их за мои, могут только у нас в стране, учитывая, что ответственности они не несут, по всей видимости могут себе позволить импровизацию… как-то же нужно внимание привлечь! А потом люди читают, и вопросов становится ещё больше … по ситуации с машиной хочу пояснить, что все нужные документы и юридические права у меня имеются! И как вы уже поняли машина дома? p.s А почему вас так раздражает, что наша семья остаётся СЕМЬЁЙ? Вы так хотите развод?! … так вот поздравляю, Вас развели и разводят до сих пор… СМИ ..» — написала Алана Мамаева в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что полиция вмешалась в конфликт между женой Мамаева и «Краснодаром», так как клуб не давал Алане забрать с базы машину мужа.

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Две потасовки с участием футболистов Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Только статья «Хулиганство» предусматривает до семи лет лишения свободы.

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