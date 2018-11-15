Жена Мамаева поинтересовалась, почему общественность так хочет развода в ее семье

«Читая очередную “важную” статью, понимаю, что так исковеркать слова и выдать их за мои, могут только у нас в стране, учитывая, что ответственности они не несут, по всей видимости могут себе позволить импровизацию… как-то же нужно внимание привлечь! А потом люди читают, и вопросов становится ещё больше … по ситуации с машиной хочу пояснить, что все нужные документы и юридические права у меня имеются! И как вы уже поняли машина дома? p.s А почему вас так раздражает, что наша семья остаётся СЕМЬЁЙ? Вы так хотите развод?! … так вот поздравляю, Вас развели и разводят до сих пор… СМИ ..» — написала Алана Мамаева в своем Instagram.