Жена Мамаева поинтересовалась, почему общественность так хочет развода в ее семье
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обратилась к общественности.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обратилась к общественности.
«Читая очередную “важную” статью, понимаю, что так исковеркать слова и выдать их за мои, могут только у нас в стране, учитывая, что ответственности они не несут, по всей видимости могут себе позволить импровизацию…
Ранее сообщалось, что полиция вмешалась в конфликт между женой Мамаева и «Краснодаром», так как клуб не давал Алане забрать с базы машину мужа.
Две потасовки с участием футболистов Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Только статья «Хулиганство» предусматривает до семи лет лишения свободы.