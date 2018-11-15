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17:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Мамаеву изменили обвинение, его могут выпустить под залог

ГСУ ГУ МВД по Москве перепредъявило обвинения полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО «Бутырка», информирует rosbalt.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Одновременно защита подала в суд ходатайство об изменении ему меры пресечения на освобождение под залог. Дата слушаний пока не назначена.

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ГСУ изменило обвинения Мамаеву, которые были предъявлены перед арестом. Тогда ему инкриминировали две статьи УК РФ — нанесение побоев и хулиганство. Произошло это после вмешательства прокуратуры Москвы, выявившей нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявление обвинений футболисту. После этого был поднят вопрос о возможности изменения находящемуся под стражей Мамаеву меры пресечения. Соответствующее ходатайство подано в Тверской суд.

Напомним, Мамаев участвовал в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Он помещен под стражу до 8 декабря.

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