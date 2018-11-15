Суд не стал рассматривать просьбу об освобождении Мамаева под залог
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Адвокат футболиста Павла Мамаева, обвиняемого в хулиганстве, просил Тверской суд Москвы освободить его клиента под залог, сообщила РИА Новости
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Адвокат футболиста Павла Мамаева, обвиняемого в хулиганстве, просил Тверской суд Москвы освободить его клиента под залог, сообщила РИА Новости
«В суд поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог. На обращение дан ответ в порядке, установленном законом», — сказала она.
Она пояснила, что суд не стал рассматривать это обращение.
Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция только статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения.