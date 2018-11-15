Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Казахстан1
Латвия1
Футбол. Сборные
20:00
Польша
Чехия
Футбол. Сборные
21:15
Израиль
Гватемала
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Хорватия
Испания
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Эстония
Футбол. Лига наций
22:45
Греция
Финляндия
Футбол. Лига наций
22:45
Андорра
Грузия
Футбол. Лига наций
22:45
Сан-Марино
Молдавия
Футбол. Лига наций
22:45
Люксембург
Беларусь
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Россия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
23:00
Англия
США
Футбол. Сборные
16.11
Перу
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
14Золотая команда Семина. Вы помните такой «Локомотив»?
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
19:06 (мск), источник: Р-Спорт

Суд не стал рассматривать просьбу об освобождении Мамаева под залог

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Адвокат футболиста Павла Мамаева, обвиняемого в хулиганстве, просил Тверской суд Москвы освободить его клиента под залог, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Читайте также
Орлов: Следователь сказал мне, что Кокорин и Мамаев обязательно получат срок

«В суд поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог. На обращение дан ответ в порядке, установленном законом», — сказала она.

Она пояснила, что суд не стал рассматривать это обращение.

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция только статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

Мамаев и Кокорин увлеклись в СИЗО чтением православной литературы
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Как украинец Усик стал в России своим
Туктамышева хочет встретиться с Трампом, чтобы "надрать ему задницу
IBU назвал условия для восстановления членства России
«Анжи» может сняться с РПЛ после окончания осенней части турнира
Тренер Макгрегора: Понимаю, почему Хабиб накинулся на Конора
Российский голкипер в НХЛ сломал ногу и выбыл на длительный срок
Тутберидзе о Загитовой: Алина плакала из-за критики
Стала известна дата матча «Локомотив» — «Рубин» в Кубке России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь