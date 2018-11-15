Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Израиль1
Гватемала0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Польша0
Чехия1
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Хорватия
Испания
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Эстония
Футбол. Лига наций
22:45
Греция
Финляндия
Футбол. Лига наций
22:45
Андорра
Грузия
Футбол. Лига наций
22:45
Сан-Марино
Молдавия
Футбол. Лига наций
22:45
Люксембург
Беларусь
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Россия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
23:00
Англия
США
Футбол. Лига наций
18:00
Казахстан1
Латвия1
Футбол. Сборные
16.11
Перу
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
30«Зенит» потерял очки и Дзюбу в игре с ЦСКА
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
19:38 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» может сняться с РПЛ после окончания осенней части турнира

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Махачкалинский «Анжи» может сняться с чемпионата России по футболу по окончании осенней части турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор махачкалинцев Олег Флегонтов.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Махачкалинский клуб испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 24.11.2018, 19:00
Анжи
-Рубин-

«Мы надеемся доиграть чемпионат до зимней паузы, — сказал Флегонтов. — У нас осталось три домашних матча, мы планируем их сыграть. А вот в весенней части чемпионата развитие событий может быть любым. Мы постоянно предпринимаем действия, но действие может быть только одно, помимо денег, к сожалению, наши усилия никак не увенчаются успехом».

«Дело в том, что если мы даже начнем весеннюю часть чемпионата, то потом клуб не сможет пройти процедуру лицензирования с такими долгами ни при каких обстоятельствах. То есть это будет повторение истории “Амкара”. По вопросу о вероятности завершения сезона понимание будет 8 декабря, после окончания осенней части чемпионата. Президент у нас не сидит сложа руки, он ищет спонсоров и проводит очень большую работу, может быть, за это время что-то поменяется», — добавил генеральный директор.

После 14 туров чемпионата России «Анжи» набрал 13 очков и занимает 15-е место. В ближайших трех матчах махачкалинцы на своем поле сыграют с казанским «Рубином», «Уфой» и московским «Спартаком», после чего команды уйдут на зимнюю паузу и чемпионат возобновится в начале марта.

Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Он был настоящим русским богатырем"
Каррере нашли работу в Италии
IBU назвал условия для восстановления членства России
«Спартак» объявил о перестановках в тренерском штабе
Тренер Макгрегора: Понимаю, почему Хабиб накинулся на Конора
Российский голкипер в НХЛ сломал ногу и выбыл на длительный срок
Суд отказался освобождать Павла Мамаева под залог
Стала известна дата матча «Локомотив» — «Рубин» в Кубке России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь