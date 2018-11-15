«Анжи» может сняться с РПЛ после окончания осенней части турнира

Источник: ИТАР-ТАСС

Махачкалинский клуб испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.

«Мы надеемся доиграть чемпионат до зимней паузы, — сказал Флегонтов. — У нас осталось три домашних матча, мы планируем их сыграть. А вот в весенней части чемпионата развитие событий может быть любым. Мы постоянно предпринимаем действия, но действие может быть только одно, помимо денег, к сожалению, наши усилия никак не увенчаются успехом».

«Дело в том, что если мы даже начнем весеннюю часть чемпионата, то потом клуб не сможет пройти процедуру лицензирования с такими долгами ни при каких обстоятельствах. То есть это будет повторение истории “Амкара”. По вопросу о вероятности завершения сезона понимание будет 8 декабря, после окончания осенней части чемпионата. Президент у нас не сидит сложа руки, он ищет спонсоров и проводит очень большую работу, может быть, за это время что-то поменяется», — добавил генеральный директор.