«Спартак» объявил о перестановках в тренерском штабе

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«ФК «Спартак-Москва» внёс в заявку на сезон новых членов тренерского штаба. Все они ранее трудились вместе с Олегом Кононовым в тульском «Арсенале». Ассистентом главного тренера стал 36-летний Сергей Кузнецов. С вратарями красно-белых теперь работает 44-летний румынский специалист Даниэль Тудор. Пост тренера-аналитика занял 23-летний Михаил Кожевников. За физическую подготовку красно-белых отвечают 47-летние испанец Сантьяго Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос.

Продолжает работу в команде тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, а его коллега Дмитрий Цыняка вернулся в академию клуба.

Работавший с вратарями Джанлука Риомми и тренер Висенте Гомес покинули «Спартак». Клуб благодарит их за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.