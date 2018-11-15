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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил о перестановках в тренерском штабе

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о нескольких перестановках в тренерском штабе в связи с тем, что его возглавил новый наставник команды Олег Кононов.

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«ФК «Спартак-Москва» внёс в заявку на сезон новых членов тренерского штаба. Все они ранее трудились вместе с Олегом Кононовым в тульском «Арсенале». Ассистентом главного тренера стал 36-летний Сергей Кузнецов. С вратарями красно-белых теперь работает 44-летний румынский специалист Даниэль Тудор. Пост тренера-аналитика занял 23-летний Михаил Кожевников. За физическую подготовку красно-белых отвечают 47-летние испанец Сантьяго Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос.

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Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

Продолжает работу в команде тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, а его коллега Дмитрий Цыняка вернулся в академию клуба.

Работавший с вратарями Джанлука Риомми и тренер Висенте Гомес покинули «Спартак». Клуб благодарит их за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, 22 октября совет директоров московского клуба принял решение отправить в отставку итальянского специалиста Массимо Карреру, под руководством которого команда впервые за 16 лет завоевала титул чемпиона России. После его ухода из «Спартака» исполняющим обязанности главного тренера был временно назначен испанец Рауль Рианчо, ранее работавший помощником Карреры.

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13 ноября© Ньюстюб
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