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21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-хавбек «Зенита» Риксен едва не умер из-за ошибки медсестры

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, едва не умер в больнице из-за ошибки медсестры, сообщает De Telegraaf.

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Источник: AP 2018
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Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 19:00
Зенит
-Ростов-

Винсент де Врис, биограф Риксена, сообщил, что 42-летний голландец 6 октября в связи с болью в грудной области попал в больницу в Шотландии. Медсестра не узнала Риксена и убрала в сторону его компьютер для синтезации речи — единственное устройство, при помощи которого Фернандо может общаться, управляя движениями глаз экраном монитора и составляя предложения. После этого она уложила Риксена на спину, чего категорически нельзя было делать из-за проблем пациента с лёгкими. Помочь Фернандо смогла только медсестра, дежурившая в ночную смену.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. О своём диагнозе он объявил в 2013 году. Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц.

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