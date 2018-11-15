Экс-хавбек «Зенита» Риксен едва не умер из-за ошибки медсестры
Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, едва не умер в больнице
Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, едва не умер в больнице
Винсент де Врис, биограф Риксена, сообщил, что 42-летний голландец 6 октября в связи с болью в грудной области попал в больницу в Шотландии. Медсестра не узнала Риксена и убрала в сторону его компьютер для синтезации речи — единственное устройство, при помощи которого Фернандо может общаться, управляя движениями глаз экраном монитора и составляя предложения. После этого она уложила Риксена на спину, чего категорически нельзя было делать
Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. О своём диагнозе он объявил в 2013 году. Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц.