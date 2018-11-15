Адвокат Кокорина сообщила, что заявит отвод следователю

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«Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это», — написала она на своей странице в Instagram.

Стукалова сообщила, что планирует заявить отвод этому следователю, а также его руководителю, которого она обвинила в «бесконтрольности и попустительстве» незаконным действиям следователя.

«Хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнения этого следователя», — написала она.

Стукалова добавила, что в четверг посетила Кокорина в СИЗО ради проведения следственных действий, рассказать о которых не может из-за подписки о неразглашении тайны следствия. «Моя жалоба о незаконности этой подписки, так как это дело даже по мнению прокурора носит публичный характер, до настоящего времени не рассмотрено, хотя истекли все предусмотренные законом сроки ее рассмотрения», — написала адвокат.

Она назвала несоразмерным содержание Кокорина под стражей.

В целом сегодня можно прийти к выводу, что Александра Кокорина удерживают под стражей за скользящий удар стулом по спине и левой руке Пака и последующий удар Пака, а скорее толчок в область груди в ответ на нанесенное оскорбление. Представьте себе, что было бы, если бы за такие действия содержали под стражей всех граждан, наверное, сделать это невозможно технически в связи с явным отсутствием необходимого количества изоляторов, камер и зон.