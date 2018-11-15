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22:12 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокат Кокорина сообщила, что заявит отвод следователю

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Защита футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемого в хулиганстве, заявит отвод следователю, сообщила адвокат спортсмена Татьяна Стукалова.

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«Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это», — написала она на своей странице в Instagram.

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Стукалова сообщила, что планирует заявить отвод этому следователю, а также его руководителю, которого она обвинила в «бесконтрольности и попустительстве» незаконным действиям следователя.

«Хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнения этого следователя», — написала она.

Стукалова добавила, что в четверг посетила Кокорина в СИЗО ради проведения следственных действий, рассказать о которых не может из-за подписки о неразглашении тайны следствия. «Моя жалоба о незаконности этой подписки, так как это дело даже по мнению прокурора носит публичный характер, до настоящего времени не рассмотрено, хотя истекли все предусмотренные законом сроки ее рассмотрения», — написала адвокат.

Она назвала несоразмерным содержание Кокорина под стражей.

В целом сегодня можно прийти к выводу, что Александра Кокорина удерживают под стражей за скользящий удар стулом по спине и левой руке Пака и последующий удар Пака, а скорее толчок в область груди в ответ на нанесенное оскорбление. Представьте себе, что было бы, если бы за такие действия содержали под стражей всех граждан, наверное, сделать это невозможно технически в связи с явным отсутствием необходимого количества изоляторов, камер и зон.

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция только статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

Защита Кокорина попросила Мосгорсуд отменить арест футболиста
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13 ноября© Ньюстюб
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