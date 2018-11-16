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12:09 (мск), источник: ТАСС

Семак: Кокорин очень нужен «Зениту», его возвращение станет усилением команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Арестованный за хулиганство футболист Александр Кокорин нужен санкт- петербургскому «Зениту», а его возвращение станет настоящим усилением команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Сергей Семак.

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«Со своей стороны продолжаю верить, что мы в скором времени дождемся его возвращения. Надеюсь, после зимнего перерыва он уже будет с нами, сможет заниматься тем, что любит и умеет. Он нам очень нужен», — сказал Семак на пресс- конференции перед товарищеским матчем с немецким «Шальке 04».

Тренер добавил, что возвращение Кокорина стало бы серьезным усилением для клуба.

Петербургский «Зенит» 18 ноября проведет товарищеский матч с немецким «Шальке», начало — 15:00 мск. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. «Шальке» на данный момент занимает 14-е место в чемпионате Германии, клуб из Петербурга лидирует в турнирной таблице Российской премьер- лиги.

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Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий были помещены под стражу 11 октября по делу о драке. Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Побои», и одного преступления по статье «Хулиганство». Кирилл Кокорин обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями «Побои» и «Хулиганство».

8 октября они стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел около 08:30 мск, когда несколько мужчин напали на водителя машины «Мерседес» у гостиницы «Пекин», избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

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