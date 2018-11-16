Семак: Кокорин очень нужен «Зениту», его возвращение станет усилением команды

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«Со своей стороны продолжаю верить, что мы в скором времени дождемся его возвращения. Надеюсь, после зимнего перерыва он уже будет с нами, сможет заниматься тем, что любит и умеет. Он нам очень нужен», — сказал Семак на пресс- конференции перед товарищеским матчем с немецким «Шальке 04».

Тренер добавил, что возвращение Кокорина стало бы серьезным усилением для клуба.

Петербургский «Зенит» 18 ноября проведет товарищеский матч с немецким «Шальке», начало — 15:00 мск. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. «Шальке» на данный момент занимает 14-е место в чемпионате Германии, клуб из Петербурга лидирует в турнирной таблице Российской премьер- лиги.

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Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий были помещены под стражу 11 октября по делу о драке. Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Побои», и одного преступления по статье «Хулиганство». Кирилл Кокорин обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями «Побои» и «Хулиганство».