Адвокат Мамаева обжаловал отказ суда принять заявление о переводе футболиста под залог

Источник: РИА "Новости"

13 ноября адвокат обратился в Тверской суд с просьбой об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Мамаева. В принятии заявление было отказано. Судом адвокату был дан письменный ответ в том, что заявление подано ненадлежащим образом.

«В суд поступила жалоба от адвоката Игоря Бушманова», — сказала представитель суда, добавив, что дата судебного заседания пока не назначена.

Бушманов рассказал ТАСС, что просит Мосгорсуд отменить решение Тверского суда и отправить на новое рассмотрение ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному.

Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий были помещены под стражу 11 октября по делу о драке. Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Побои», и одного преступления по статье «Хулиганство». Кирилл Кокорин обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями «Побои» и «Хулиганство».