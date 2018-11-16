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16:12 (мск), источник: ТАСС

Адвокат Мамаева обжаловал отказ суда принять заявление о переводе футболиста под залог

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обжаловал отказ Тверского суда Москвы принять заявление о переводе спортсмена из СИЗО под залог. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в пятницу.

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Источник: РИА "Новости"

13 ноября адвокат обратился в Тверской суд с просьбой об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Мамаева. В принятии заявление было отказано. Судом адвокату был дан письменный ответ в том, что заявление подано ненадлежащим образом.

«В суд поступила жалоба от адвоката Игоря Бушманова», — сказала представитель суда, добавив, что дата судебного заседания пока не назначена.

Бушманов рассказал ТАСС, что просит Мосгорсуд отменить решение Тверского суда и отправить на новое рассмотрение ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному.

Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий были помещены под стражу 11 октября по делу о драке. Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Побои», и одного преступления по статье «Хулиганство». Кирилл Кокорин обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями «Побои» и «Хулиганство».

8 октября они стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел около 08:30 мск, когда несколько мужчин напали на водителя машины Mercedes у гостиницы «Пекин», избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

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