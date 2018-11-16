Адвокат Мамаева: В данной ситуации мы лишены доступа к правосудию

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«Обжалование на отказ в принятии ходатайства мы сделали сегодня в апелляционном порядке. Решение по мнению защиты считается незаконным. Данное решение ничем не было мотивировано. Никакого решения суда не было, а просто пришло апелляционное письмо. Хотя все процессуальные акты, которые суд выносит по результатам рассмотрения ходатайства должны быть в форме постановлений или определений. Мотивировки основанной на законе там не имеется. В связи с этим мы указали, что позиция суда является незаконной и требует рассмотрения вышестоящими инстанциями с передачей материалов ходатайства для рассмотрения в другом составе. Рассматривал ходатайство тот судья, который выносил меру пресечения.

По данному вопросу есть практика верховного суда, когда признают такие действия суда незаконными. Постановление пленума верховного суда, которым суды должны руководствоваться, прямо указывает что такое ходатайство в праве заявить защитник на любом этапе следствия. Мы посчитали, что сейчас ситуация, связанная с первоначальной мерой пресечения существенно изменилась. Имеются основания для применения менее строгой меры пресечения, а именно — залога. Такое право есть, и оно обязано быть принято судом и реализовано в условиях процесса. В данной ситуации мы лишены доступа к правосудию, такого быть не должно.