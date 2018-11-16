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19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Адвокат Мамаева: В данной ситуации мы лишены доступа к правосудию

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал решение суда не рассматривать заявление об освобождении футболиста под залог.

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«Обжалование на отказ в принятии ходатайства мы сделали сегодня в апелляционном порядке. Решение по мнению защиты считается незаконным. Данное решение ничем не было мотивировано. Никакого решения суда не было, а просто пришло апелляционное письмо. Хотя все процессуальные акты, которые суд выносит по результатам рассмотрения ходатайства должны быть в форме постановлений или определений. Мотивировки основанной на законе там не имеется. В связи с этим мы указали, что позиция суда является незаконной и требует рассмотрения вышестоящими инстанциями с передачей материалов ходатайства для рассмотрения в другом составе. Рассматривал ходатайство тот судья, который выносил меру пресечения.

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По данному вопросу есть практика верховного суда, когда признают такие действия суда незаконными. Постановление пленума верховного суда, которым суды должны руководствоваться, прямо указывает что такое ходатайство в праве заявить защитник на любом этапе следствия. Мы посчитали, что сейчас ситуация, связанная с первоначальной мерой пресечения существенно изменилась. Имеются основания для применения менее строгой меры пресечения, а именно — залога. Такое право есть, и оно обязано быть принято судом и реализовано в условиях процесса. В данной ситуации мы лишены доступа к правосудию, такого быть не должно.

Обстоятельства, действительно, существенно изменились. Некоторые моменты для данного вывода защиты будет целесообразно огласить именно на судебном заседании. Суд должен был это рассмотреть и наши доводы учесть при принятии процессуального решения. У меня был недавно эпизод в практике. Суд принял наше ходатайство и рассмотрел его по существу. Здесь не может быть никакой отписки, либо непринятия к рассмотрению — это нонсенс. Это прямо противоречит закону, — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Суд не стал рассматривать просьбу об освобождении футболиста Мамаева под залог
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