«Сняться с чемпионата “Анжи” никто не даст»: гендиректор «Тосно» — о работе в умирающем клубе
Вячеслав Матюшенко, генеральный директор ФК «Тосно», который летом прекратил существование
Вячеслав Матюшенко, генеральный директор ФК «Тосно», который летом прекратил существование
— Без стадиона, без спортивной части лезть в РПЛ было неправильно, — начал Матюшенко. — С финансированием у нас были проблемы — непонятно, кто платил. Могли и в еврокубках играть, но все время были сложности с деньгами. Вот поэтому так все и получилось.
— Насколько тяжело работать в таком клубе?
— Очень. Ребята регулярно задают один и тот же вопрос про деньги. И это очень сильно влияет на результат. Ведь они же выходят на поле, добиваются успеха и кормят клуб. И когда
— Тяжело было смотреть в глаза игрокам?
— Я один, а их много. Приходится находить
— От того, что постоянно приходилось завтраками кормить игроков, не было желания пореже с ними пересекаться?
— Нет, конечно — как не общаться? Я как общался с ними, так до последнего и продолжал. Не избегал этого, находил
— Но
— Не могу сказать, что недолюбливали. Мне в лицо такого не говорили. Но они видят меня и спрашивают — другого человека не было, поэтому и отношение ко мне могло быть таким. Может, в их глазах я тоже был негодяй
— У «Тосно» был демарш игроков на сборах. У «Анжи» недавно
— Честно говоря, это был первый камень… У нас такого никогда не было, но, наверное, к этому шло. Игроки понимали — чем ближе к продолжению сезона, тем ситуация хуже, поэтом нужно
— Может, «Анжи» продать
— Это реально, было бы кого продать. Но кого там могут продать? И как будут дальше — лишь бы доиграть сезон? Значит, продавать нужно ведущих футболистов… Я не до конца понимаю ситуацию в «Анжи», насколько там все плохо. В «Тосно» футболисты сами приходили и просили отпустить их. Если бы у нас все было хорошо, наверное, и игроки так не делали бы. Можно было бы поднять им условия и уговорить. Маркова я уговорил остаться за полгода до его ухода. Им «Зенит» интересовался… А зимой уже ничего не мог ему обещать, была задолженность перед ним солидная, тем более в контракте прописана сумма отступных. Вот он и ушел.
— Ваш прогноз — «Анжи» доиграет сезон или снимется?
— В преддверии чемпионата мира никто не дал бы закрыть клуб. В «Тосно» мы тоже пытались спасти клуб до конца. И после чемпионата боролись за то, чтобы «Тосно» хотя бы в первой лиге остался —