«Сняться с чемпионата “Анжи” никто не даст»: гендиректор «Тосно» — о работе в умирающем клубе

Источник: Спорт-Экспресс

— Без стадиона, без спортивной части лезть в РПЛ было неправильно, — начал Матюшенко. — С финансированием у нас были проблемы — непонятно, кто платил. Могли и в еврокубках играть, но все время были сложности с деньгами. Вот поэтому так все и получилось.

— Насколько тяжело работать в таком клубе?

— Очень. Ребята регулярно задают один и тот же вопрос про деньги. И это очень сильно влияет на результат. Ведь они же выходят на поле, добиваются успеха и кормят клуб. И когда один-два раза повторяется ситуация с долгами — это ладно. Но когда регулярно, и нет ответа, это плохо. В первой лиге были долги перед игроками у «Тосно», но они выплачивались. Да и ребята понимали, к чему идут — к премьер-лиге. Но уже в РПЛ получилась обратная ситуация. Была бы стабильность финансовая, «Тосно» не вылетел бы.

— Тяжело было смотреть в глаза игрокам?

— Я один, а их много. Приходится находить какие-то слова. Молодые хотят играть, кто-то поопытнее по-другому… Все равно все хотят заработать денег. Они их заработали, только не получили. Но все шли в «Тосно» и надеялись. Поэтому сложно настраивать. Особенно на игры чемпионата. По поводу Кубка — на него ребята выходили по-другому, потому что понимали, что могут зацепиться.

— От того, что постоянно приходилось завтраками кормить игроков, не было желания пореже с ними пересекаться?

— Нет, конечно — как не общаться? Я как общался с ними, так до последнего и продолжал. Не избегал этого, находил какие-то слова.

— Но из-за этого вас явно недолюбливали? Ведь вы были тем человеком, на которого все надеялись.

— Не могу сказать, что недолюбливали. Мне в лицо такого не говорили. Но они видят меня и спрашивают — другого человека не было, поэтому и отношение ко мне могло быть таким. Может, в их глазах я тоже был негодяй какой-то.

— У «Тосно» был демарш игроков на сборах. У «Анжи» недавно что-то похожее было — обещали на матч с ЦСКА не выйти. Как к такому относиться?

— Честно говоря, это был первый камень… У нас такого никогда не было, но, наверное, к этому шло. Игроки понимали — чем ближе к продолжению сезона, тем ситуация хуже, поэтом нужно что-то делать. Поэтому игроки выражали несправедливость таким образом.

— Может, «Анжи» продать каких-то игроков зимой? «Тосно» же продал Заболотного и Маркова, получил деньги.

— Это реально, было бы кого продать. Но кого там могут продать? И как будут дальше — лишь бы доиграть сезон? Значит, продавать нужно ведущих футболистов… Я не до конца понимаю ситуацию в «Анжи», насколько там все плохо. В «Тосно» футболисты сами приходили и просили отпустить их. Если бы у нас все было хорошо, наверное, и игроки так не делали бы. Можно было бы поднять им условия и уговорить. Маркова я уговорил остаться за полгода до его ухода. Им «Зенит» интересовался… А зимой уже ничего не мог ему обещать, была задолженность перед ним солидная, тем более в контракте прописана сумма отступных. Вот он и ушел.

— Ваш прогноз — «Анжи» доиграет сезон или снимется?