За ВАР придется платить клубам
РПЛ и клубам предложено купить оборудование и провести его монтаж за свой счет. Об этом РФС сообщил письмом в
РПЛ и клубам предложено купить оборудование и провести его монтаж за свой счет. Об этом РФС сообщил письмом в
Как уже сообщал «СЭ», в
Итак, коротко о главном. В распоряжении «СЭ» оказалось письмо, которое Максим Рогачев, советник президента РФС по правовым вопросам, направил в
Коротко его содержание.
1. РФС берет обязательства по запуску проекта ВАР к решающим матчам Кубка России (стадия не названа) и стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2018/19.
2. На этом этапе проекта будут заключены договоры с интегратором и технологическим провайдером проекта (то есть обеспечение помещением, оборудованием), подготовку судей и персонала.
3. На втором этапе проекта сообщается о проведении РФС и РПЛ действий по внедрению системы ВАР в
4. Подготовительный этап (ноябрь 2018-июль 2019) будет профинансирован РФС за счет части отчислений букмекерских контор в пользу РФС.
5.
6. РФС особо обращает внимание на то, что этот этап внедрения ВАР осуществляется РПЛ и клубами САМОСТОЯТЕЛЬНО И ЗА СВОЙ СЧЕТ.