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21:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

За ВАР придется платить клубам

РПЛ и клубам предложено купить оборудование и провести его монтаж за свой счет. Об этом РФС сообщил письмом в премьер-лигу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как уже сообщал «СЭ», в премьер-лиге в этот понедельник состоялось совещание представителей клубов, в том числе и главных тренеров, с менеджерами лиги, на котором и была доведена последняя информация по проекту.

Итак, коротко о главном. В распоряжении «СЭ» оказалось письмо, которое Максим Рогачев, советник президента РФС по правовым вопросам, направил в премьер-лигу.

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Коротко его содержание.

1. РФС берет обязательства по запуску проекта ВАР к решающим матчам Кубка России (стадия не названа) и стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2018/19.

2. На этом этапе проекта будут заключены договоры с интегратором и технологическим провайдером проекта (то есть обеспечение помещением, оборудованием), подготовку судей и персонала.

3. На втором этапе проекта сообщается о проведении РФС и РПЛ действий по внедрению системы ВАР в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

4. Подготовительный этап (ноябрь 2018-июль 2019) будет профинансирован РФС за счет части отчислений букмекерских контор в пользу РФС.

5. Премьер-лига, по мнению РФС, должна не позднее февраля 2019 года выбрать вариант технологического обеспечения проекта, определить провайдера проекта, установить план закупки и монтажа оборудования на каждом стадионе РПЛ.

6. РФС особо обращает внимание на то, что этот этап внедрения ВАР осуществляется РПЛ и клубами САМОСТОЯТЕЛЬНО И ЗА СВОЙ СЧЕТ.

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29 января© Ньюстюб
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