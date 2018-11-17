Такума Нисимура: Второй Хонда?! Я — Нисимура
С конца августа в ЦСКА играет 22-летний Такума Нисимура, пятый представитель Японии в истории
С конца августа в ЦСКА играет 22-летний Такума Нисимура, пятый представитель Японии в истории
Ну, как играет: за осень у нападающего 120 минут, желтая карточка и незабитый пенальти в кубковом матче с «Тюменью» и еще 10 — в чемпионате страны. Не густо для футболиста, которого летом провожал весь 20-тысячный стадион в Сэндае. Сейчас Нисимура готовится к остатку «зимней» части сезона, ездит со своим переводчиком на «Солярисе» и все еще мечтает через ЦСКА попасть в сборную Японии, а оттуда — на чемпионат мира-2022.
— Идет третий месяц, как вы здесь. Освоились?
— Можно сказать, что почти ко всему привык,
— Шубу купили?
— А что это?
— Если не считать кубковый матч с «Тюменью», за ЦСКА вы отыграли 10 минут. Вы были готовы к тому, что окажитесь в глухом запасе, когда ехали сюда?
— (После паузы) Я догадывался, что так будет. Очень нелегко пробиться в состав такой команды как ЦСКА. Это было невозможно, чтобы я сходу стал играть в «старте» каждую игру.
— Как думаете, долго это еще продлится?
— Это же не мне решать, к сожалению. Последнее слово всегда за тренером. Он оценивает, готов я к тому, чтобы играть, или не готов. Но я на каждой тренировке выкладываюсь по полной, чтобы заработать шанс проявить себя в игре. Я нахожусь в полной боевой готовности каждый день.
— Незабитый пенальти «Тюмени» — главное пока разочарование за время игры в ЦСКА?
— Даже не столько пенальти, а то, что мы проиграли. Вот это — главное разочарование.
— У ЦСКА очень молодая и, самое главное, новая команда, этот помогало в первые дни? Или мешало?
— Да, тут все молодые, веселые. Атмосфера просто супер. Это точно мне сильно помогло.
— Говорят, вас
— Нет, такого не было. Но парни часто простят меня научить простым японским словам, пытаются их повторять. «Здравствуйте», «спасибо», «как дела» и так далее. Чаще других — Родригу Бекао, Хетаг Хосонов, Сергей Овчинников ну и, конечно, главный тренер.
— Вы понимаете, что от вас требует Гончаренко? Слышал, что он не выпустил вас в ряде игр на замену, потому что не мог объяснить задачу на поле.
— По поводу замен ничего не могу сказать — это лучше обратится к самому Гончаренко. По большей части я понимаю его требования, понимаю, какой футбол хочет увидеть тренер. Со взаимопониманием у нас точно проблем нет.
— В той схеме или схемах, по которым играет ЦСКА, где вас видит Гончаренко?
— Опять же это вопрос тренеру. Мне наиболее комфортно играть вторым нападающим, если схема 5−3−2, например. Когда ЦСКА играет 4−3−3, хотелось бы играть под основным нападающим. Получается, это позиция Влашича, Сигурдссона и других ребят, играющих «под Чаловым».
— Гончаренко же вам советовал
— Так вместе с ним и сходили. Там очень вкусно, он был прав. Не скажу, что там прямо все как в Японии, блюд много разных, но мне очень понравилось.
— Борщ — самое вкусное, что попробовали из русской еды?
— А я не могу разделить — что русское, а что нет. Сейчас так все перемешалось уже. Хотя… гречка — вот это вещь. И я честно вам говорю, еще ни разу мне в России не попадалось
— А русская водка? Она
— Нет, никакой водки.
— Вы уже пятый японец в чемпионате России. Вы или ваш агент советовались с
— Да нет, ни с кем. А когда? Мне нужно было принимать решение очень быстро. Тут было не до советов. «Да-да, нет-нет». Я согласился и не жалею об этом решении. С Хондой, как вы понимаете, я тоже никогда не общался.
— А с Иппэем Синодзукой? Он считается воспитанником московского «Спартака».
— А, этот парень играет в «Йокогаме». Мы пересекались с ним на поле, но лично не знакомы. Синодзука — основной игрок одного из сильнейших клубов
— У Хонды во времена ЦСКА был слуга — Йосико. Носил за ним вещи, помогал в быту. У вас такого здесь нет? Не планируете завести?
— Так вот есть же переводчик (смеется). А если серьезно, то никаких помощников или слуг нанимать не планирую. Я же не второй Кейсуке Хонда в ЦСКА. Я — Такума Нисимура.
— Помните чемпионат мира-2002? Или вы были слишком маленьким?
— Да, конечно помню. Сами игры — конечно, нет. Вряд ли мне это было тогда интересно. Но общее настроение помню. В новостях показывали только футбол, люди на улицах только о нем и говорили. В памяти отложилось, что это было большое событие.
— В том числе — о победе над сборной России? Для нас это был тяжелый удар.
— Это все ваши ожидания. Россияне в то время смотрели на сборную Японии сверху вниз, будто ваша команда — безусловный фаворит. Но японцы всегда считали, что российская команда не такая сильная, как европейские
— Вы изучали историю ЦСКА перед переходом? Знаете, что
— Нет, глубоко я не копал. Просто посмотрел несколько матчей, оценил уровень команды. Я очень хотел играть в Европе, поэтому принимал решение, по сути, на ходу.
— Хонда во времена ЦСКА снялся в фотосессии в офицерской форме Красной армии времен 1945 года. Вы бы решились?
— А почему нет? Никаких предубеждений у меня нет. Если попросят, то сделаю без проблем. Лишь бы было полезно для клуба.
— У вас, как у японца, есть мнение о поступке Кокорина и Мамаева?
— Ничего не слышал о них. А что случилось?
— Футболисты «Зенита» и «Краснодара», они сейчас сидят в СИЗО за то, что участвовали в двух драках. Одна из них — с чиновником азиатской внешности.
— Ого. Но я не могу ничего сказать, я не в курсе всего этого.
— Могли бы представить подобное в Японии?
— Очень сложно представить. Никогда не слышал, чтобы японцы могли
— В Москве сейчас
— Что, Ханю в Москву приехал? А я и не знал. Нет, я и не собирался туда. Ханю — большая звезда в Японии. Не знал, что и тут у него много поклонников.
— Кто круче — Ханю или Алина Загитова?
— Их популярность сложно сравнивать. Но Ханю в Японии очень популярен среди девочек, а Загитова, соответственно, у мужчин.
—
— Пару раз стоял на коньках — не больше. А вообще никогда не был на соревнованиях по фигурному катанию. Не мое.