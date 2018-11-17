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11:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Такума Нисимура: Второй Хонда?! Я — Нисимура

С конца августа в ЦСКА играет 22-летний Такума Нисимура, пятый представитель Японии в истории премьер-лиги.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ну, как играет: за осень у нападающего 120 минут, желтая карточка и незабитый пенальти в кубковом матче с «Тюменью» и еще 10 — в чемпионате страны. Не густо для футболиста, которого летом провожал весь 20-тысячный стадион в Сэндае. Сейчас Нисимура готовится к остатку «зимней» части сезона, ездит со своим переводчиком на «Солярисе» и все еще мечтает через ЦСКА попасть в сборную Японии, а оттуда — на чемпионат мира-2022.

Догадывался, что сначала играть буду мало

— Идет третий месяц, как вы здесь. Освоились?

— Можно сказать, что почти ко всему привык, какого-то стресса у меня жизнь в России не вызывает. Адаптация к российскому чемпионату тоже, кажется, прошла. Но самое главное, я понял, в какой футбол играет ЦСКА. Так что можно сказать, что я тут уже освоился. Вот только волнуюсь, что с каждым днем тут холоднее и холоднее. Не знаю, как это пережить.

— Шубу купили?

— А что это? Что-то вроде теплой куртки? Похоже, мне все-таки надо ехать в магазин.

— Если не считать кубковый матч с «Тюменью», за ЦСКА вы отыграли 10 минут. Вы были готовы к тому, что окажитесь в глухом запасе, когда ехали сюда?

— (После паузы) Я догадывался, что так будет. Очень нелегко пробиться в состав такой команды как ЦСКА. Это было невозможно, чтобы я сходу стал играть в «старте» каждую игру.

— Как думаете, долго это еще продлится?

— Это же не мне решать, к сожалению. Последнее слово всегда за тренером. Он оценивает, готов я к тому, чтобы играть, или не готов. Но я на каждой тренировке выкладываюсь по полной, чтобы заработать шанс проявить себя в игре. Я нахожусь в полной боевой готовности каждый день.

— Незабитый пенальти «Тюмени» — главное пока разочарование за время игры в ЦСКА?

— Даже не столько пенальти, а то, что мы проиграли. Вот это — главное разочарование.

Гончаренко сводил в японский ресторан

— У ЦСКА очень молодая и, самое главное, новая команда, этот помогало в первые дни? Или мешало?

— Да, тут все молодые, веселые. Атмосфера просто супер. Это точно мне сильно помогло.

— Говорят, вас кто-то из партнеров просил «показать самурая»? Правда?

— Нет, такого не было. Но парни часто простят меня научить простым японским словам, пытаются их повторять. «Здравствуйте», «спасибо», «как дела» и так далее. Чаще других — Родригу Бекао, Хетаг Хосонов, Сергей Овчинников ну и, конечно, главный тренер.

— Вы понимаете, что от вас требует Гончаренко? Слышал, что он не выпустил вас в ряде игр на замену, потому что не мог объяснить задачу на поле.

— По поводу замен ничего не могу сказать — это лучше обратится к самому Гончаренко. По большей части я понимаю его требования, понимаю, какой футбол хочет увидеть тренер. Со взаимопониманием у нас точно проблем нет.

— В той схеме или схемах, по которым играет ЦСКА, где вас видит Гончаренко?

— Опять же это вопрос тренеру. Мне наиболее комфортно играть вторым нападающим, если схема 5−3−2, например. Когда ЦСКА играет 4−3−3, хотелось бы играть под основным нападающим. Получается, это позиция Влашича, Сигурдссона и других ребят, играющих «под Чаловым».

— Гончаренко же вам советовал какой-то японский ресторан. Сходили?

— Так вместе с ним и сходили. Там очень вкусно, он был прав. Не скажу, что там прямо все как в Японии, блюд много разных, но мне очень понравилось.

— Борщ — самое вкусное, что попробовали из русской еды?

— А я не могу разделить — что русское, а что нет. Сейчас так все перемешалось уже. Хотя… гречка — вот это вещь. И я честно вам говорю, еще ни разу мне в России не попадалось что-то невкусное или непонятное.

— А русская водка? Она чуть-чуть отличается от саке.

— Нет, никакой водки.

Никаких слуг в России нанимать не буду

— Вы уже пятый японец в чемпионате России. Вы или ваш агент советовались с кем-то из соотечественников перед тем, как перейти в ЦСКА? Хотя бы с Кейсуке Хондой?

— Да нет, ни с кем. А когда? Мне нужно было принимать решение очень быстро. Тут было не до советов. «Да-да, нет-нет». Я согласился и не жалею об этом решении. С Хондой, как вы понимаете, я тоже никогда не общался.

— А с Иппэем Синодзукой? Он считается воспитанником московского «Спартака».

— А, этот парень играет в «Йокогаме». Мы пересекались с ним на поле, но лично не знакомы. Синодзука — основной игрок одного из сильнейших клубов J-лиги. Нельзя сказать, что он прямо звезда и его все знают, но играет стабильно.

— У Хонды во времена ЦСКА был слуга — Йосико. Носил за ним вещи, помогал в быту. У вас такого здесь нет? Не планируете завести?

— Так вот есть же переводчик (смеется). А если серьезно, то никаких помощников или слуг нанимать не планирую. Я же не второй Кейсуке Хонда в ЦСКА. Я — Такума Нисимура.

Сняться в форме советского офицера? Почему бы и нет?

— Помните чемпионат мира-2002? Или вы были слишком маленьким?

— Да, конечно помню. Сами игры — конечно, нет. Вряд ли мне это было тогда интересно. Но общее настроение помню. В новостях показывали только футбол, люди на улицах только о нем и говорили. В памяти отложилось, что это было большое событие.

— В том числе — о победе над сборной России? Для нас это был тяжелый удар.

— Это все ваши ожидания. Россияне в то время смотрели на сборную Японии сверху вниз, будто ваша команда — безусловный фаворит. Но японцы всегда считали, что российская команда не такая сильная, как европейские топ-сборные. Так что та победа для нас не была чем-то сенсационным.

— Вы изучали историю ЦСКА перед переходом? Знаете, что когда-то это была «команда лейтенантов» и в целом это армейский клуб?

— Нет, глубоко я не копал. Просто посмотрел несколько матчей, оценил уровень команды. Я очень хотел играть в Европе, поэтому принимал решение, по сути, на ходу.

— Хонда во времена ЦСКА снялся в фотосессии в офицерской форме Красной армии времен 1945 года. Вы бы решились?

— А почему нет? Никаких предубеждений у меня нет. Если попросят, то сделаю без проблем. Лишь бы было полезно для клуба.

Ханю приехал в Москву? Я и не знал

— У вас, как у японца, есть мнение о поступке Кокорина и Мамаева?

— Ничего не слышал о них. А что случилось?

— Футболисты «Зенита» и «Краснодара», они сейчас сидят в СИЗО за то, что участвовали в двух драках. Одна из них — с чиновником азиатской внешности.

— Ого. Но я не могу ничего сказать, я не в курсе всего этого.

— Могли бы представить подобное в Японии?

— Очень сложно представить. Никогда не слышал, чтобы японцы могли кого-то оскорбить на почве расизма.

— В Москве сейчас гран-при по фигурному катанию, на Юдзуру Ханю очереди. Пойдете?

— Что, Ханю в Москву приехал? А я и не знал. Нет, я и не собирался туда. Ханю — большая звезда в Японии. Не знал, что и тут у него много поклонников.

— Кто круче — Ханю или Алина Загитова?

— Их популярность сложно сравнивать. Но Ханю в Японии очень популярен среди девочек, а Загитова, соответственно, у мужчин.

— Сами-то катаетесь?

— Пару раз стоял на коньках — не больше. А вообще никогда не был на соревнованиях по фигурному катанию. Не мое.

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