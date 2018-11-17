Текущие события
Футбол. Сборные
11:50
Австралия1
Южная Корея1
Футбол. Лига наций
17:00
Сербия
Черногория
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Швеция
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
20:00
Мальта
Косово
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Португалия
Футбол. Лига наций
22:45
Албания
Шотландия
Футбол. Лига наций
22:45
Румыния
Литва
Футбол. Сборные
05:00
Гондурас1
Панама0
Футбол. Сборные
03:15
Чили2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
12:36 (мск), источник: Sport24

«Трансфер Магнуссона в “Ростов” сорвался из-за факса». Агент, который привозит исландцев в РПЛ

Бьярки Гуннлаугссон раскрывает секреты успеха Сигурдссона, Ингасона и других викингов.

Наверх

Бьярки Гуннлаугссон и его брат-близнец Арнар были одними из первых в исландском футболе, у кого получилось поехать в Европу. Уже в 19 лет атакующие полузащитники покинули «ИА» из Акранеса ради звездного «Фейеноорда» с Эдом де Гуем, Петером Бошем, Хенком Фрейзером (который тренировал «Витесс» до Слуцкого) и молодым Джованни ван Бронкхорстом.

В Голландии ни у одного из Гуннлаугссонов не получилось, а дальше их карьера развивалась разными путями. Арнар объездил Германию, Францию и Британию (даже поиграл за «Лестер» вместе с Манчини) и на родину вернулся только в 30 лет. Самого Бьярки замучили травмы, из-за которых стабильно заиграть получилось только во второй бундеслиге.

Тем не менее в Исландии Гуннлаугссон добегал до 40 лет (как говорит он сам, «по фану»), заканчивая карьеру как играющий тренер в клубе с невыговариваемым названием «Хабнарфьордюр». Но в профессии менеджера быстро разочаровался — еще после того, как в 2008-м пытался вытащить со дна родной «ИА» вместе с братом. Арнар до сих пор работает помощником тренера (сейчас — в «Викингуре»), а Бьярки за несколько лет построил самое мощное футбольное агентство в стране и теперь пачками возит исландцев в Россию.

В интервью корреспонденту Sport24 Даниле Игнатову Бьярки Гуннлаугссон рассказал:

  • что помешало ему заиграть в Европе;
  • почему сборная Исландии вышла на топ-уровень;
  • по какой причине исландцы так хотят играть в РПЛ;
  • как он не отпустил 15-летнего таланта в «Ювентус»;
  • что делает Арнора из ЦСКА главной надеждой Исландии.

— Мы с братом родились в маленьком городе, по вашим меркам — вообще в деревне (в Акранесе живет 6 754 человек — Sport24). Но так получилось, что раньше у нас была одна из самых популярных команд страны — «ИА». В 19 лет Арнар и я считались очень талантливыми, поэтому быстро уехали в Голландию.

— Насколько тяжело было зарабатывать деньги футболом в Исландии?
— У исландской лиги до сих пор нет статуса профессиональной. В нашей стране в футбол играют только летом — с мая по сентябрь. Нет базы, чтобы платить высокие зарплаты спортсменам.

Раньше ты не мог ни тренироваться, ни играть на сто процентов своих возможностей — силы уходили на дополнительную работу. Сейчас большие клубы из Исландии могут позволить себе заключать контракты с 10−15 футболистами команды. В основном с молодыми и перспективными, чтобы иметь возможность продать их за границу.

У нас с братом была обычная для исландских подростков профессия — маляр. Мы всегда старались стать независимыми от родителей, так что зарабатывали как могли.

— Сколько выходило?
— Арнар и я дебютировали в «ИА» уже в 16 лет. У нас была молодая команда, с который мы выиграли чемпионат прямо перед отъездом в Голландию. За весь сезон заработали по 500 евро. Но были просто счастливы, потому что очень любили футбол и никогда не концентрировались на деньгах. Я и сейчас постоянно говорю молодым футболистам: твой первый, второй, третий контракт — это не про деньги. А про мечту.

У каждого исландского парня есть любимая команда в Англии. Ну, так сложилось исторически. И я спрашиваю своих футболистов: «За кого ты болеешь? “Ливерпуль”? Окей, ты мечтаешь быть скаузером, а сейчас бегаешь в Исландии. На пути к своей цели будет много ступеней. И иногда нужно сделать один шаг назад, чтобы потом два — вперед. Не думай о деньгах. Они придут, если ты будешь хорошо делать свою работу».

— Ваша любимая команда из Англии?
— «Тоттенхэм», с 1981-го. Тогда эта команда победила «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии — 3:2. А мне понравился стиль игры.

Сейчас я просто стараюсь смотреть топ-матчи. Уже не важно, побеждает «Арсенал», «МЮ» или «Челси». Потому что я так много слежу за своими клиентами, что если уж трачу время на какую-либо другую игру — хочу просто получить удовольствие.

— Вы играли против «Тоттенхэма» в Англии?
— Только против «Арсенала». Я перешел в «Престон», и лондонцы почти сразу попались нам в Кубке. Главное воспоминание — шикарный стадион, который органично встроен в город.

***

— В 19 лет вам было тяжело начать карьеру за границей?
— Исландия — остров, поэтому мы очень рано начинаем путешествовать. Так что для любого исландского футболиста нет никакой проблемы адаптироваться к новым условиям. Эта черта — одна из тех, что привлекает зарубежные клубы в нас. Мы с братом переехали из деревни в Роттердам, где живет больше полумиллиона человек — без проблем.

— Почему тогда вы так и не заиграли в Голландии?
— Потому что каждый европейский клуб тогда не мог заявить больше трех легионеров на сезон. Мы переехали в 1994-м, а решение по делу Босмана, которое изменило трансферную систему в Европе, было вынесено только через два года. Тогда футболисты практически попадали в рабство клубов — даже после окончания контракта мы принадлежали им. Когда я рассказываю молодым игрокам о тех временах, они только смеются.

— Вы тогда работали с агентами?
— О, нет — первые агенты появились в Исландии после 1999-го. Перебраться в «Фейеноорд» нам помогал бывший игрок «ИА», но агентскую деятельность он не вел.

— Вы сыграли 27 матчей за сборную Исландии. Помните автогол Ковтуна в 1998-м?
— Против вашей сборной я не сыграл из-за травмы. Но точно был тогда на стадионе в Рейкьявике. Это ведь отборы на Евро? У нас даже оставались небольшие шансы выйти из группы, но в последнем матче мы обидно проиграли французам в Париже. Проигрывали 0:2, сравняли и в итоге пропустили еще один от Трезеге. Но победа над Россией — думаю, главная для нашей сборной в XX веке.

Скажу больше: я помню матч сборной Исландии против СССР в 1986-м в квалификации чемпионата мира. Вашу команду тренировал Лобановский — суперсильный тренер. И мы дважды сыграли вничью 1:1! Это тоже достижение для исландцев.

Кстати, сейчас сборная России мне тоже нравится. Я смотрел несколько матчей Федора Чалова вживую — у него большое будущее. Головин тоже правильно сделал, что уехал в более сильный чемпионат.

— В ваше время Исландия была жестким аутсайдером во всех турнирах. Почему сейчас все изменилось?
Во-первых, в моей молодости просто не было возможности тренироваться зимой. В 2004-м в Исландии по инициативе государства появился первый манеж, где можно тренироваться круглый год. Так что у нового поколения наших игроков, я имею в виду с 1988-го и дальше, нет никаких проблем, чтобы заниматься футболом постоянно.

Во-вторых, эти парни рано уезжали из Исландии, уже в 16−17 лет. В Европе они получают футбольное образование совсем на другом уровне. А игроки моего поколения задерживались на родине подольше, поэтому мы с братом — скорее исключение.

В-третьих, у каждой футбольной страны есть свое золотое поколение. И это главная причина, по которой сборная Исландия добивается успехов в последние годы. Но такие результаты невозможно повторять каждый год.

— То есть сборная Исландии пойдет на спад?
— Нынешние лидеры не становятся моложе. В стране все в восторге от этих футболистов, но в футболе нельзя праздновать победы слишком долго. Сейчас важно подготовить следующее поколение — к ЧМ-2022.

Например, Арнора Сигурдссона из ЦСКА. Надеюсь, это следующая большая звезда сборной Исландии.

***

— Как к вам пришла идея основать футбольное агентство?
— По окончании карьеры игрока я все еще хотел оставаться в футболе. Но только не тренировать, нет-нет. Я познакомился с Магнусом Агнаром Магнуссоном и Гилфи Сигурдссоном (это не футболист «Эвертона»), и мы вместе решили помогать футболистам развиваться. Еще с нами работают Эйдур Гудьонсен и его отец Арнор.

Я живу в Рейкъявике и управляю головным офисом компании. У Магнуса много связей в нашем и зарубежном футболе — раньше он жил в Голландии, сейчас перебрался в Данию. Это удобно, потому что лучший путь для молодого исландского футболиста — сначала переехать в один из скандинавских чемпионатов.

— Как вы работаете с футболистами?
— Когда я сам играл в футбол, совершил много ошибок. Может, звучит смешно, но я слишком много тренировался. Из-за этого получал множество травм и закончил карьеру в Европе.

Для меня футбол — это не только то, что происходит на поле. Недостаточно просто иметь талант. Нужны и работоспособность, и сильный характер, и правильный баланс между работой и отдыхом. Еще важно, что футбол — всегда следующий матч. Если будешь слишком радоваться победе, рискуешь перегореть и угодить в яму. Слишком сильно расстроишься из-за критики — проиграешь снова.

Другой важный компонент — общение с тренером. Если футболист чем-то недоволен, он может и должен сказать об этом. Но нужно выждать правильный момент.

Всему этому я учу своих клиентов. Настоящая работа, на самом деле, начинается после подписания контракта. Мы с партнерами приезжаем к нашим футболистам, общаемся с ними и с персоналом команды, заботимся о том, чтобы они ни в чем не нуждались.

— Пять из семи исландцев в России — ваши клиенты. Почему они так популярны в России?
— Вижу, что РПЛ — отличная лига для исландцев, чтобы сделать тот самый следующий шаг, о котором я говорил в начале. Раньше некоторые ваши клубы сыпали деньгами и скупали стареющих звезд. Сейчас практически все стараются найти перспективных футболистов и потом перепродать их подороже.

Раньше мы искали для наших игроков варианты в Голландии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, но сейчас чувствуем, что РПЛ намного выше уровнем. Здесь к тому же есть возможность участвовать в еврокубках, играть на крутых стадионах. Даже если ступень РПЛ станет последней в карьере футболиста из Исландии — это все равно здорово.

Первый раз я побывал в России в 2002-м. Все, что я помню — дикий холод, серость и старый стадион «Динамо» с ужасным покрытием. Я вернулся спустя 16 лет и увидел совсем другую страну. После чемпионата мира Россия — открытие для половины мира.

— В «Ростове» играют сразу четыре исландца. Почему именно там?
— Когда футболисты находятся в сборной, они много общаются между собой. Правда, очень много. Обсуждают, как дела в команде. Поэтому если один игрок говорит, что счастлив в своем клубе — это лучшая реклама. О России все исландцы отзываются отлично — о футболе и не только.

История Арнора [Сигурдссона] — вообще фантастика. Полтора года назад он жил в Акранесе, а теперь играет в Москве против мадридского «Реала». Теперь другие ребята из Исландии смотрят на него и думают: «Хм, я должен работать еще больше!».

— Ваш первый трансфер в Россию — Сверрир Ингасон.
— Все прошло замечательно. Мне нравится иметь дело с русскими — они отлично знают, чего хотят, и не будут тратить свое и чужое время.

Сверрир не так много играл за «Гранаду» в Испании и хотел сменить клуб. «Ростов» как клуб мы отлично знали по выступлениям в Европе против «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». Ростов как город входит в пятерку лучших в России, как по мне. То, что теперь там четыре исландца, подтверждает мои слова.

— В интервью Sport24 Хердур Магнуссон рассказывал, что тоже мог оказаться в «Ростове» до варианта с ЦСКА.
— Так и есть. «Ростов» хотел взять Хердура в аренду, потому что его не устраивало игровое время в Чемпионшипе. Клубы пытались договориться в последний момент, но факс опоздал буквально на несколько минут после закрытия трансферного окна и сделка сорвалась.

Правда, считаю, что к лучшему. Во-первых, слишком много исландцев в одном клубе — уже перебор. Во-вторых, для меня как для агента плохо, если несколько моих клиентов выступают в одном клубе на одной позиции.

— Хердур счастлив в ЦСКА?
— Безусловно. Честно говоря, поначалу он сомневался, стоит ли переезжать из Англии в Россию. Ему казалось, что это будет шагом назад. Но большое влияние на Хердура оказала поездка в Россию на чемпионат мира. Фанаты, стадионы, сама Москва — Магнуссон и его девушка наслаждаются жизнью здесь. Плюс как минимум шесть матчей в Лиге чемпионов.

— Другие ваши клиенты теперь просятся в Россию?
— Постоянно! И в обратную сторону это тоже работает. Но не думайте, что любой исландский футболист может заиграть в РПЛ. Когда мы предлагаем варианты, всегда думаем об уровне игрока. В России выступают одни из лучших футболистов Исландии, которые регулярно вызываются в сборные.

Пожалуй, только три исландца переросли РПЛ — Гилфи Сигурдссон из «Эвертона», Йоханн Берг Гудмундссон из «Бернли» и, может, Арон Гуннарссон из «Кардиффа». Для всех остальных переезд в Россию — серьезный шаг в карьере.

***

— Если в Исландии нет профессионального футбола, как вы ищете своих клиентов?
— Это как раз то, в чем преимущественно заключается моя работа. Откопать нового Гудьонсена или Гилфи Сигурдссона до того, как это сделают конкуренты из других агентств. Думаю, что Арнор из ЦСКА — один из таких.

Обычно я начинаю отсматривать игроков, когда они участвуют в международных соревнованиях. Помогает турнир UEFA Development U16, где играют все юниорские сборные. Плюс Кубок Северных стран — турнир для стран Скандинавии — и отборы на чемпионаты мира и Европы.

В каждом возрасте я стараюсь найти максимум трех самых талантливых футболистов, не больше. Исландия — маленький остров, здесь не найдешь кучу талантов. Но иногда просмотры на Кубке Северных стран превращаются в ад.

— Почему?
— Многие стремятся, отыскав талантливого парня, сразу продать его подороже. Но я знаю на своем опыте: лучше играть в 16 лет во взрослом футболе, чем тратить время в академии в Англии или Германии. Иногда лучше подождать год-два, получить опыт в Исландии, а потом идти дальше.

Все очень индивидуально. Кто-то готов к переезду уже в 15, кому-то до 18 нужны родители, чтобы готовить, убираться и стирать.

— К какому типу относится Арнор Сигурдссон?
— К первому — ментально он силен. Тем не менее, только в прошлом году он перебрался из Акранеса в чемпионат Швеции. Я давно наблюдаю за его карьерой и вижу, что Арнор невероятно целеустремленный. Он вообще не пьет, не ходит по клубам — все мысли о футболе. Сон, еда, тренировки, снова сон, снова еда, снова тренировки. Если будет продолжать в том же духе, достигнет большого успеха.

Важно было, чтобы Арнор находился в команде, где ему доверяет тренер. До лета я рассчитывал, что он останется в Скандинавии еще сезон-другой. Но ЦСКА проявил настолько большой интерес, что мы не могли отказать. К тому же я видел, что главный тренер здесь доверяет молодым футболистам. И в переговорах с их менеджерами все проходило максимально корректно — это тоже меня подкупило.

— Магнуссон совершил ошибку, когда переехал в «Ювентус» так рано?
— Можно и так сказать. С Хердуром мы начали работать уже после того, как он переехал в Италию. У каждого футболиста есть свой потолок — уровень, до которого он может дорасти. Кто-то заканчивает карьеру в Исландии, кто-то играет всю жизнь в Скандинавии. Некоторые подходят под уровень РПЛ. И лишь некоторые тянут топ-чемпионаты: Англию, Германию, Испанию и так далее. Но важно пройти все эти ступени — практически нереально заиграть в «Ювентусе», только переехав из Исландии.

У меня есть свежий пример. Мы работаем с Исаком Бергманном Йоханессоном, это 15-летний суперталант. После Кубка Северных стран его хотели забрать все — от «Ювентуса» до «МЮ». Но мы долго общались с ним и родителями и совместно решили пока не торопить события. Идеальный путь — как у Арнора: Исландия, затем Скандинавия, потом чемпионат посильнее.

— Назовите пять молодых талантов Исландии, за которыми нужно следить русским клубам.
— О янгстерах это говорить тяжело. Бывает, что парень в 16 лет разрывает всех, а потом просто вырастает в среднего футболиста. Алкоголь, женщины — мало ли что бывает? Или взять Арнора — в юношеских сборных Исландии до 16−18 лет он никогда не был главной звездой. А теперь это лучший молодой футболист страны.

Но если уж выбирать, то назову четырех. Во-первых, Арнор Сигурдссон — среди футболистов 1999-го [года рождения] ему нет равных. Поскольку он уже играет в основе ЦСКА, Арнор главный в этом списке.

Сын Эйдура Гудьонсена Андри Лукас 2002 года рождения тоже крайне талантлив. Но он вообще отличается от других исландских тинейджеров — родился в Исландии, занимался в академии «Барсы» и «Эспаньола», а этим летом перешел в «Реал». Он крутой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще два игрока 2003 года рождения. Исак, о котором я уже говорил, и Даниэль Деян Джурич. В свои 15 регулярно играет за сборную U17, за ним стоит следить.

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Исландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Краснодар» вернул Mercedes Мамаева его жене после вмешательства полиции
Маньяк-извращенец предложил самой горячей журналистке КХЛ эротическую фотосессию
«У японцев есть Ханю, у нас — Загитова». О лучшем прокате сезона
Зачем сборной России нужен Ари? Дайте дорогу Чалову!
Ковальчук молчал четыре матча, чтобы шикарно исполнить буллит
«Вашингтон» без двух звезд, но Овечкин забивает и побеждает
Покер Мовсисяна и первое поражение Украины. Матчи Лиги наций
Тарасова ударилась челюстью об лед после столкновения
СМИ: «Барселона» определилась с заменой Пике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь