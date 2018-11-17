«Трансфер Магнуссона в “Ростов” сорвался из-за факса». Агент, который привозит исландцев в РПЛ
Бьярки Гуннлаугссон раскрывает секреты успеха Сигурдссона, Ингасона и других викингов.
Бьярки Гуннлаугссон раскрывает секреты успеха Сигурдссона, Ингасона и других викингов.
Бьярки Гуннлаугссон и его
В Голландии ни у одного из Гуннлаугссонов не получилось, а дальше их карьера развивалась разными путями. Арнар объездил Германию, Францию и Британию (даже поиграл за «Лестер» вместе с Манчини) и на родину вернулся только в 30 лет. Самого Бьярки замучили травмы,
Тем не менее в Исландии Гуннлаугссон добегал до 40 лет (как говорит он сам, «по фану»), заканчивая карьеру как играющий тренер в клубе с невыговариваемым названием «Хабнарфьордюр». Но в профессии менеджера быстро разочаровался — еще после того, как в 2008-м пытался вытащить со дна родной «ИА» вместе с братом. Арнар до сих пор работает помощником тренера (сейчас — в «Викингуре»), а Бьярки за несколько лет построил самое мощное футбольное агентство в стране и теперь пачками возит исландцев в Россию.
В интервью корреспонденту Sport24 Даниле Игнатову Бьярки Гуннлаугссон рассказал:
— Мы с братом родились в маленьком городе, по вашим меркам — вообще в деревне (в Акранесе живет 6 754 человек — Sport24). Но так получилось, что раньше у нас была одна из самых популярных команд страны — «ИА». В 19 лет Арнар и я считались очень талантливыми, поэтому быстро уехали в Голландию.
— Насколько тяжело было зарабатывать деньги футболом в Исландии?
— У исландской лиги до сих пор нет статуса профессиональной. В нашей стране в футбол играют только летом — с мая по сентябрь. Нет базы, чтобы платить высокие зарплаты спортсменам.
Раньше ты не мог ни тренироваться, ни играть на сто процентов своих возможностей — силы уходили на дополнительную работу. Сейчас большие клубы из Исландии могут позволить себе заключать контракты с 10−15 футболистами команды. В основном с молодыми и перспективными, чтобы иметь возможность продать их за границу.
У нас с братом была обычная для исландских подростков профессия — маляр. Мы всегда старались стать независимыми от родителей, так что зарабатывали как могли.
— Сколько выходило?
— Арнар и я дебютировали в «ИА» уже в 16 лет. У нас была молодая команда, с который мы выиграли чемпионат прямо перед отъездом в Голландию. За весь сезон заработали по 500 евро. Но были просто счастливы, потому что очень любили футбол и никогда не концентрировались на деньгах. Я и сейчас постоянно говорю молодым футболистам: твой первый, второй, третий контракт — это не про деньги. А про мечту.
У каждого исландского парня есть любимая команда в Англии. Ну, так сложилось исторически. И я спрашиваю своих футболистов: «За кого ты болеешь? “Ливерпуль”? Окей, ты мечтаешь быть скаузером, а сейчас бегаешь в Исландии. На пути к своей цели будет много ступеней. И иногда нужно сделать один шаг назад, чтобы потом два — вперед. Не думай о деньгах. Они придут, если ты будешь хорошо делать свою работу».
— Ваша любимая команда из Англии?
— «Тоттенхэм», с 1981-го. Тогда эта команда победила «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии — 3:2. А мне понравился стиль игры.
Сейчас я просто стараюсь смотреть
— Вы играли против «Тоттенхэма» в Англии?
— Только против «Арсенала». Я перешел в «Престон», и лондонцы почти сразу попались нам в Кубке. Главное воспоминание — шикарный стадион, который органично встроен в город.
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— В 19 лет вам было тяжело начать карьеру за границей?
— Исландия — остров, поэтому мы очень рано начинаем путешествовать. Так что для любого исландского футболиста нет никакой проблемы адаптироваться к новым условиям. Эта черта — одна из тех, что привлекает зарубежные клубы в нас. Мы с братом переехали из деревни в Роттердам, где живет больше полумиллиона человек — без проблем.
— Почему тогда вы так и не заиграли в Голландии?
— Потому что каждый европейский клуб тогда не мог заявить больше трех легионеров на сезон. Мы переехали в 1994-м, а решение по делу Босмана, которое изменило трансферную систему в Европе, было вынесено только через два года. Тогда футболисты практически попадали в рабство клубов — даже после окончания контракта мы принадлежали им. Когда я рассказываю молодым игрокам о тех временах, они только смеются.
— Вы тогда работали с агентами?
— О, нет — первые агенты появились в Исландии после 1999-го. Перебраться в «Фейеноорд» нам помогал бывший игрок «ИА», но агентскую деятельность он не вел.
— Вы сыграли 27 матчей за сборную Исландии. Помните автогол Ковтуна в 1998-м?
— Против вашей сборной я не сыграл
Скажу больше: я помню матч сборной Исландии против СССР в 1986-м в квалификации чемпионата мира. Вашу команду тренировал Лобановский — суперсильный тренер. И мы дважды сыграли вничью 1:1! Это тоже достижение для исландцев.
Кстати, сейчас сборная России мне тоже нравится. Я смотрел несколько матчей Федора Чалова вживую — у него большое будущее. Головин тоже правильно сделал, что уехал в более сильный чемпионат.
— В ваше время Исландия была жестким аутсайдером во всех турнирах. Почему сейчас все изменилось?
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— То есть сборная Исландии пойдет на спад?
— Нынешние лидеры не становятся моложе. В стране все в восторге от этих футболистов, но в футболе нельзя праздновать победы слишком долго. Сейчас важно подготовить следующее поколение — к ЧМ-2022.
Например, Арнора Сигурдссона из ЦСКА. Надеюсь, это следующая большая звезда сборной Исландии.
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— Как к вам пришла идея основать футбольное агентство?
— По окончании карьеры игрока я все еще хотел оставаться в футболе. Но только не тренировать,
Я живу в Рейкъявике и управляю головным офисом компании. У Магнуса много связей в нашем и зарубежном футболе — раньше он жил в Голландии, сейчас перебрался в Данию. Это удобно, потому что лучший путь для молодого исландского футболиста — сначала переехать в один из скандинавских чемпионатов.
— Как вы работаете с футболистами?
— Когда я сам играл в футбол, совершил много ошибок. Может, звучит смешно, но я слишком много тренировался.
Для меня футбол — это не только то, что происходит на поле. Недостаточно просто иметь талант. Нужны и работоспособность, и сильный характер, и правильный баланс между работой и отдыхом. Еще важно, что футбол — всегда следующий матч. Если будешь слишком радоваться победе, рискуешь перегореть и угодить в яму. Слишком сильно расстроишься
Другой важный компонент — общение с тренером. Если футболист
Всему этому я учу своих клиентов. Настоящая работа, на самом деле, начинается после подписания контракта. Мы с партнерами приезжаем к нашим футболистам, общаемся с ними и с персоналом команды, заботимся о том, чтобы они ни в чем не нуждались.
— Пять из семи исландцев в России — ваши клиенты. Почему они так популярны в России?
— Вижу, что РПЛ — отличная лига для исландцев, чтобы сделать тот самый следующий шаг, о котором я говорил в начале. Раньше некоторые ваши клубы сыпали деньгами и скупали стареющих звезд. Сейчас практически все стараются найти перспективных футболистов и потом перепродать их подороже.
Раньше мы искали для наших игроков варианты в Голландии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, но сейчас чувствуем, что РПЛ намного выше уровнем. Здесь к тому же есть возможность участвовать в еврокубках, играть на крутых стадионах. Даже если ступень РПЛ станет последней в карьере футболиста из Исландии — это все равно здорово.
Первый раз я побывал в России в 2002-м. Все, что я помню — дикий холод, серость и старый стадион «Динамо» с ужасным покрытием. Я вернулся спустя 16 лет и увидел совсем другую страну. После чемпионата мира Россия — открытие для половины мира.
— В «Ростове» играют сразу четыре исландца. Почему именно там?
— Когда футболисты находятся в сборной, они много общаются между собой. Правда, очень много. Обсуждают, как дела в команде. Поэтому если один игрок говорит, что счастлив в своем клубе — это лучшая реклама. О России все исландцы отзываются отлично — о футболе и не только.
История Арнора [Сигурдссона] — вообще фантастика. Полтора года назад он жил в Акранесе, а теперь играет в Москве против мадридского «Реала». Теперь другие ребята из Исландии смотрят на него и думают: «Хм, я должен работать еще больше!».
— Ваш первый трансфер в Россию — Сверрир Ингасон.
— Все прошло замечательно. Мне нравится иметь дело с русскими — они отлично знают, чего хотят, и не будут тратить свое и чужое время.
Сверрир не так много играл за «Гранаду» в Испании и хотел сменить клуб. «Ростов» как клуб мы отлично знали по выступлениям в Европе против «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». Ростов как город входит в пятерку лучших в России, как по мне. То, что теперь там четыре исландца, подтверждает мои слова.
— В интервью Sport24 Хердур Магнуссон рассказывал, что тоже мог оказаться в «Ростове» до варианта с ЦСКА.
— Так и есть. «Ростов» хотел взять Хердура в аренду, потому что его не устраивало игровое время в Чемпионшипе. Клубы пытались договориться в последний момент, но факс опоздал буквально на несколько минут после закрытия трансферного окна и сделка сорвалась.
Правда, считаю, что к лучшему.
— Хердур счастлив в ЦСКА?
— Безусловно. Честно говоря, поначалу он сомневался, стоит ли переезжать из Англии в Россию. Ему казалось, что это будет шагом назад. Но большое влияние на Хердура оказала поездка в Россию на чемпионат мира. Фанаты, стадионы, сама Москва — Магнуссон и его девушка наслаждаются жизнью здесь. Плюс как минимум шесть матчей в Лиге чемпионов.
— Другие ваши клиенты теперь просятся в Россию?
— Постоянно! И в обратную сторону это тоже работает. Но не думайте, что любой исландский футболист может заиграть в РПЛ. Когда мы предлагаем варианты, всегда думаем об уровне игрока. В России выступают одни из лучших футболистов Исландии, которые регулярно вызываются в сборные.
Пожалуй, только три исландца переросли РПЛ — Гилфи Сигурдссон из «Эвертона», Йоханн Берг Гудмундссон из «Бернли» и, может, Арон Гуннарссон из «Кардиффа». Для всех остальных переезд в Россию — серьезный шаг в карьере.
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— Если в Исландии нет профессионального футбола, как вы ищете своих клиентов?
— Это как раз то, в чем преимущественно заключается моя работа. Откопать нового Гудьонсена или Гилфи Сигурдссона до того, как это сделают конкуренты из других агентств. Думаю, что Арнор из ЦСКА — один из таких.
Обычно я начинаю отсматривать игроков, когда они участвуют в международных соревнованиях. Помогает турнир UEFA Development U16, где играют все юниорские сборные. Плюс Кубок Северных стран — турнир для стран Скандинавии — и отборы на чемпионаты мира и Европы.
В каждом возрасте я стараюсь найти максимум трех самых талантливых футболистов, не больше. Исландия — маленький остров, здесь не найдешь кучу талантов. Но иногда просмотры на Кубке Северных стран превращаются в ад.
— Почему?
— Многие стремятся, отыскав талантливого парня, сразу продать его подороже. Но я знаю на своем опыте: лучше играть в 16 лет во взрослом футболе, чем тратить время в академии в Англии или Германии. Иногда лучше подождать
Все очень индивидуально.
— К какому типу относится Арнор Сигурдссон?
— К первому — ментально он силен. Тем не менее, только в прошлом году он перебрался из Акранеса в чемпионат Швеции. Я давно наблюдаю за его карьерой и вижу, что Арнор невероятно целеустремленный. Он вообще не пьет, не ходит по клубам — все мысли о футболе. Сон, еда, тренировки, снова сон, снова еда, снова тренировки. Если будет продолжать в том же духе, достигнет большого успеха.
Важно было, чтобы Арнор находился в команде, где ему доверяет тренер. До лета я рассчитывал, что он останется в Скандинавии еще
— Магнуссон совершил ошибку, когда переехал в «Ювентус» так рано?
— Можно и так сказать. С Хердуром мы начали работать уже после того, как он переехал в Италию. У каждого футболиста есть свой потолок — уровень, до которого он может дорасти.
У меня есть свежий пример. Мы работаем с Исаком Бергманном Йоханессоном, это 15-летний суперталант. После Кубка Северных стран его хотели забрать все — от «Ювентуса» до «МЮ». Но мы долго общались с ним и родителями и совместно решили пока не торопить события. Идеальный путь — как у Арнора: Исландия, затем Скандинавия, потом чемпионат посильнее.
— Назовите пять молодых талантов Исландии, за которыми нужно следить русским клубам.
— О янгстерах это говорить тяжело. Бывает, что парень в 16 лет разрывает всех, а потом просто вырастает в среднего футболиста. Алкоголь, женщины — мало ли что бывает? Или взять Арнора — в юношеских сборных Исландии до 16−18 лет он никогда не был главной звездой. А теперь это лучший молодой футболист страны.
Но если уж выбирать, то назову четырех.
Сын Эйдура Гудьонсена Андри Лукас 2002 года рождения тоже крайне талантлив. Но он вообще отличается от других исландских тинейджеров — родился в Исландии, занимался в академии «Барсы» и «Эспаньола», а этим летом перешел в «Реал». Он крутой.
Еще два игрока 2003 года рождения. Исак, о котором я уже говорил, и Даниэль Деян Джурич. В свои 15 регулярно играет за сборную U17, за ним стоит следить.