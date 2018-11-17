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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Аленичев не позволил Малояну тренироваться с основой «Енисея»

Нападающий «Енисея» Артур Малоян рассказал, что главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев не разрешает ему тренироваться с основным составом.

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Источник: РИА "Новости"

Малоян перешёл в «Тюмень» на правах аренды 12 июля, но в конце октября вернулся в «Енисей». По словам наставника тюменцев Горана Алексича, форвард недостаточно усердно относился к тренировочному процессу.

«Я вернулся в «Енисей» на следующий день после того, как разорвал контракт с «Тюменью». Сначала тренировался индивидуально и дожидался команды. Тогда ею руководил тренерский штаб молодёжной команды. Уже на следующий день узнал, что прежний тренерский штаб в лице Аленичева возвращается. Я хотел тренироваться и влиться в команду.

После возвращения Аленичева я вышел со всеми на тренировку и услышал слова: «А что ты делаешь на поле? Можешь бегать по кругу, занимайся чем хочешь». До сих пор не понимаю, чем так помешал тренировочному процессу. И то, что было весь прошлый сезон… Мне тоже сложно найти причину и объяснить, почему я год просидел на лавке", — сказал Малоян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

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