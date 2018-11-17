Аленичев не позволил Малояну тренироваться с основой «Енисея»

«Я вернулся в «Енисей» на следующий день после того, как разорвал контракт с «Тюменью». Сначала тренировался индивидуально и дожидался команды. Тогда ею руководил тренерский штаб молодёжной команды. Уже на следующий день узнал, что прежний тренерский штаб в лице Аленичева возвращается. Я хотел тренироваться и влиться в команду.

После возвращения Аленичева я вышел со всеми на тренировку и услышал слова: «А что ты делаешь на поле? Можешь бегать по кругу, занимайся чем хочешь». До сих пор не понимаю, чем так помешал тренировочному процессу. И то, что было весь прошлый сезон… Мне тоже сложно найти причину и объяснить, почему я год просидел на лавке", — сказал Малоян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.