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13:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Ростов» может подписать бывшего полузащитника «Сандерленда»

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Ростов» близок к приобретению габонского полузащитника Дидье Ндонга, ранее выступавшего за английский «Сандерленд», сообщает thenorthernecho.co.uk.

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По данным издания, в октябре 24-летний игрок договорился с «Сандерлендом», который по итогам прошлого сезона вылетел в третий по силе дивизион чемпионата Англии, об уходе из клуба и начал поиски себе новой команды. «Черные коты» рассчитывают получить 3,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно четыре миллиона евро) в качестве компенсации за расторжение контракта с полузащитником.

Ндонг перешел в «Сандерленд» в 2016 году из французского «Лорьяна». Вторую половину прошлого сезона он провел на правах аренды в «Уотфорде», однако так и не сыграл ни одной минуты за основную команду «шершней». В общей сложности в составе «Сандерленда» Ндонг провел 54 игры и забил один мяч. В его активе также 19 матчей за сборную Габона.

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