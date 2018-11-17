«Ростов» может подписать бывшего полузащитника «Сандерленда»

По данным издания, в октябре 24-летний игрок договорился с «Сандерлендом», который по итогам прошлого сезона вылетел в третий по силе дивизион чемпионата Англии, об уходе из клуба и начал поиски себе новой команды. «Черные коты» рассчитывают получить 3,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно четыре миллиона евро) в качестве компенсации за расторжение контракта с полузащитником.

Ндонг перешел в «Сандерленд» в 2016 году из французского «Лорьяна». Вторую половину прошлого сезона он провел на правах аренды в «Уотфорде», однако так и не сыграл ни одной минуты за основную команду «шершней». В общей сложности в составе «Сандерленда» Ндонг провел 54 игры и забил один мяч. В его активе также 19 матчей за сборную Габона.