«Зенит» построит в Петербурге крытый манеж

Об этих планах представители клуба рассказали заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец во время посещения академии.

— Это одна из лучших школ России для занятий по футболу для детей и юношей, — цитирует ТАСС Голодец. — Это, безусловно, идеальные условия для детей — большое количество полей, хорошая инфраструктура, хорошие условия для проживания. И школа готова развиваться — для нас это один из самых важных показателей. Сегодня мы говорили о том, что коллеги готовы строить большой крытый манеж — современный, и это даст дополнительный импульс развитию отечественного футбола, — сказала Голодец после осмотра территории академии.

Как рассказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко, в академии и ее 17 филиалах обучаются 1700 маленьких игроков из Санкт-Петербурга и соседних регионов.

— Плюс с сегодняшнего дня у нас открывается сертифицированный тренерский центр подготовки, всего их 13 по стране. Здесь мы будем обучать футбольных менеджеров, — отметил Фурсенко.