«Зенит» построит в Петербурге крытый манеж
«Зенит» построит в составе футбольной академии в северной части города современный крытый манеж для занятий юных спортсменов.
«Зенит» построит в составе футбольной академии в северной части города современный крытый манеж для занятий юных спортсменов.
Об этих планах представители клуба рассказали заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец во время посещения академии.
— Это одна из лучших школ России для занятий по футболу для детей и юношей, — цитирует ТАСС Голодец. — Это, безусловно, идеальные условия для детей — большое количество полей, хорошая инфраструктура, хорошие условия для проживания. И школа готова развиваться — для нас это один из самых важных показателей. Сегодня мы говорили о том, что коллеги готовы строить большой крытый манеж — современный, и это даст дополнительный импульс развитию отечественного футбола, — сказала Голодец после осмотра территории академии.
Как рассказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко, в академии и ее 17 филиалах обучаются 1700 маленьких игроков из
— Плюс с сегодняшнего дня у нас открывается сертифицированный тренерский центр подготовки, всего их 13 по стране. Здесь мы будем обучать футбольных менеджеров, — отметил Фурсенко.
— Сегодня я увидела, что идут занятия УЕФА с тренерами «Зенита», это будут тренеры, сертифицированные по международным стандартам, и такое отношение к образованию, к детском образованию, юношескому образованию — это сегодня очень важно, — добавила Голодец. — Мы будем стремиться создавать все условия для того, чтобы детский юношеский футбол в России развивался, потому что сегодня в России у нас занимаются 415 тысяч детей в секциях по футболу, и это хороший вид спорта, его любят в России.