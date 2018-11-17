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14:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гендиректор «Ахмата» — о ВАР: Половина клубов не готовы платить за систему. Как быть «Анжи»? А на подходе еще и «Тамбов» с «Томью»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации ВАР со следующего сезона на премьер-лигу и клубы.

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— «Ахмат» за внедрение системы ВАР? — вопрос Айдамирову.

— За. Но кто это будет оплачивать и как будет все это функционировать…

— «Ахмат» готов платить из своего кармана?

— Половина клубов не готовы и не захотят это делать. Потому что это не только система оборудования, но и ее обслуживание, судьи. Все это скажется на командах. «Ахмат» конечно же за то, чтобы внедрить эту систему.

Но это дополнительная финансовая нагрузка и не маленькая, должен вам сказать. Конечно, есть те, кто готов внедрять ВАР — тот же «Краснодар». Но есть и другие. Если брать весь чемпионат — как можно поставить систему ВАР в «Анжи», например? На подходе другие — «Тамбов», «Томь». Мы видим, что про них пишут.

— Каков выход из ситуации?

— Он есть, но не буду сейчас озвучивать. Рано еще, наверное. Всему свое время. Придем и к этому. Против видеосистемы как таковой никто не возражает, по крайней мере с кем общался, такого не слышал. Единственное, что беспокоит — финансовая сторона. (Арман Мкртчян).

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