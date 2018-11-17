Футболистов РПЛ не допустят до соревнований без прохождения антидопингового курса
ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 17 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболистов, выступающих в клубах Российской
ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 17 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболистов, выступающих в клубах Российской
В пятницу член медицинского комитета РФС Константин Моденов заявил, что все участники соревнований, проводимых под эгидой РФС, к началу нового сезона-2019/20 обязаны пройти антидопинговый образовательный курс.
«Все футболисты, тренеры и врачи клубов РПЛ будут обязаны пройти специальный