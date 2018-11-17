Футболистов РПЛ не допустят до соревнований без прохождения антидопингового курса

В пятницу член медицинского комитета РФС Константин Моденов заявил, что все участники соревнований, проводимых под эгидой РФС, к началу нового сезона-2019/20 обязаны пройти антидопинговый образовательный курс.

«Все футболисты, тренеры и врачи клубов РПЛ будут обязаны пройти специальный онлайн-курс по антидопинговому обучению. Это планируется ввести в регламент со следующего сезона, принципа “хочу — не хочу” не будет. Пока курс не будет пройден, то допуска к соревнованиям не будет», — сказал Безуглов.