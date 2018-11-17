Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Сербия
Черногория
Футбол. Сборные
11:50
Австралия1
Южная Корея1
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Швеция
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
20:00
Мальта
Косово
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Португалия
Футбол. Лига наций
22:45
Албания
Шотландия
Футбол. Лига наций
22:45
Румыния
Литва
Футбол. Сборные
05:00
Гондурас1
Панама0
Футбол. Сборные
03:15
Чили2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Все события
Фоторепортажи
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
10Кононов в Тарасовке. Первые кадры
15:12 (мск), источник: ТАСС

Футболистов РПЛ не допустят до соревнований без прохождения антидопингового курса

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 17 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболистов, выступающих в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ), не допустят к соревнованиям в следующем сезоне без прохождения образовательного антидопингового курса. Об этом ТАСС сообщил председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС), врач национальной сборной Эдуард Безуглов.

Наверх

В пятницу член медицинского комитета РФС Константин Моденов заявил, что все участники соревнований, проводимых под эгидой РФС, к началу нового сезона-2019/20 обязаны пройти антидопинговый образовательный курс.

«Все футболисты, тренеры и врачи клубов РПЛ будут обязаны пройти специальный онлайн-курс по антидопинговому обучению. Это планируется ввести в регламент со следующего сезона, принципа “хочу — не хочу” не будет. Пока курс не будет пройден, то допуска к соревнованиям не будет», — сказал Безуглов.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Черчесов рассказал, почему россияне проиграли немцам
Каррере нашли работу в Италии
«У японцев есть Ханю, у нас — Загитова». О лучшем прокате сезона
Манчини собрался взять в сборную Италии нападающего «Зенита»
Ковальчук молчал четыре матча, чтобы шикарно исполнить буллит
Малышко, Логинов и Слепов выступят на первых этапах Кубка мира
Покер Мовсисяна и первое поражение Украины. Матчи Лиги наций
Тарасова ударилась челюстью об лед после столкновения
СМИ: «Барселона» определилась с заменой Пике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь