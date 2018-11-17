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17:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гендиректор «Анжи»: Буду выглядеть глупо, если начну обсуждать установку ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату

Генеральный директор «Анжи’Олег Флегонтов прокомментировал «СЭ» инициативу РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.

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 — Когда поднимался вопрос о введении ВАР в РПЛ, «Краснодар» выступил инициатором голосования среди всех членов лиги, — напомнил Флегонтов. — Опрос заключался в следующем: поддерживает или нет нововведение руководство той или иной команды. Когда я отвечал, то отметил, что «Анжи» за внедрение ВАР, но в примечании указал: не за счет клубов и не за счет тех денег, которые они должны заработать в РПЛ. Когда составлялось общее письмо, мое примечание не было указано. Не говорю, что произошел какой-то подлог или что-то еще. Как руководитель клуба я за ВАР, но изначально возникал финансовый вопрос.

 — У «Анжи» серьезные проблемы с финансированием, клуб вряд ли сможет оплатить технические мероприятия, связанные с введением ВАР.

— Знаете, с чем это можно сравнить? Представьте, что едете на «Форде», а вам вдруг захотелось прокатиться на «Мерседесе». В данной ситуации каждый решает по-своему: кто-то берет кредит и покупает этот «Мерседес», потому что он ему нужен, а я остался бы на «Форде». Если у нас нет возможности… Я не говорю, что за всех должен заплатить РФС, не настолько хорошо разбираюсь в финансах нашего футбольного союза. Просто к клубам обратились с вопросом: «Вы за?». Ну, а почему бы не поездить на «Мерседесе»? Нам отвечают: «За него надо заплатить», но, извините, я думал, нам дадут его в аренду. Тогда я против, тогда я останусь на «Форде», вот и весь разговор. Никого не принуждаю платить, ни РФС, ни РПЛ, просто говорю о том, какова ситуация. Учитывая ситуацию в нашем клубе, я буду выглядеть глупо, если начну говорить о возможности установки ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату. (Иван Торопцев). ​.

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