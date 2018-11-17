«Урал» просматривает английского нападающего

Источник: Спорт-Экспресс

В пятницу екатеринбуржцы уступили в товарищеском матче местной команде «Эносис» (3:4), а третий гол забил футболист на просмотре. По информации «СЭ», это нападающий «Кардифф Сити» Ибрахим Мейте.

Контракт 22-летнего англичанина с клубом премьер-лиги истечет в январе и не будет продлен, поэтому он может перейти в «Урал» на правах свободного агента. Форвардом интересуется и «Ростов», а также ряд европейских клубов.

Мейте родился в Лондоне, до прошлого года играл за команду седьмой английской лиги «Хэрроу Боро». В начале 2017-го нападающий перешел в клуб чемпионшипа «Кардифф Сити», сыграл за него один матч. Первую половину сезона-2017/18 Мейте провел в аренде в команде четвертого по силе дивизиона Англии «Кроули Таун», забил два мяча в 19 матчах.