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17 ноября, источник: Чемпионат.com

Паредес дал согласие на переход в «Милан»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес принял решение перейти в «Милан», сообщает Calciomercato.

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Источник: Reuters

Ранее Паредес был три раза близок к трансферу. Переход 24-летнего аргентинца всё ещё находится под вопросом из-за суммы. «Зенит» требует от «Милана» € 30 млн, но итальянский клуб сейчас находится под пристальным вниманием со стороны УЕФА и должен соблюдать правила финансового фэйр-плей, поэтому может отказаться от сделки.

Ранее «Милан» потратил € 35 млн на трансфер хавбека «Фламенго» Лукаса Пакеты.

Паредес перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинец забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах.

«Милан», набрав 21 очко, занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В матче 13-го тура команда Дженнаро Гаттузо 25 ноября на выезде сыграет с «Лацио».

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