Паредес дал согласие на переход в «Милан»

Ранее Паредес был три раза близок к трансферу. Переход 24-летнего аргентинца всё ещё находится под вопросом из-за суммы. «Зенит» требует от «Милана» € 30 млн, но итальянский клуб сейчас находится под пристальным вниманием со стороны УЕФА и должен соблюдать правила финансового фэйр-плей, поэтому может отказаться от сделки.