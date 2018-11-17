Паредес дал согласие на переход в «Милан»
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес принял решение перейти в «Милан», сообщает Calciomercato.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес принял решение перейти в «Милан», сообщает Calciomercato.
Ранее Паредес был три раза близок к трансферу. Переход 24-летнего аргентинца всё ещё находится под вопросом
Ранее «Милан» потратил € 35 млн на трансфер хавбека «Фламенго» Лукаса Пакеты.
Паредес перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В нынешнем сезоне Российской
«Милан», набрав 21 очко, занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В матче 13-го тура команда Дженнаро Гаттузо 25 ноября на выезде сыграет с «Лацио».