Гендиректор «Краснодара»: Вся система ВАР будет стоить меньше миллиона долларов

Источник: РИА "Новости"

— Наконец-то произошли сдвиги по внедрению системы ВАР — то, о чем мы просили несколько лет, — говорит Хашиг. — Надеемся, что мы не будем последней из ведущих лиг, которая это внедрит.

По нашей информации, вся система будет стоить меньше одного миллиона долларов, примерно по 50−60 тысяч долларов на каждую команду, что вполне разумно для команд премьер лиги.

Тем более, если мы будем сравнивать с количеством результативных ошибок, которые допускают судьи. Это неправильно, когда усилия команды зависят от субъективного решения одного человека. Мы всячески приветствуем, что система ВАР будет задействована в розыгрыше Кубка России и в стыковых матчах этого сезона. И благодарим РФС за те предпринимаемые усилия.