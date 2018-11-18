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10:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гендиректор «Краснодара»: Вся система ВАР будет стоить меньше миллиона долларов

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал «СЭ» решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.

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Источник: РИА "Новости"

— Наконец-то произошли сдвиги по внедрению системы ВАР — то, о чем мы просили несколько лет, — говорит Хашиг. — Надеемся, что мы не будем последней из ведущих лиг, которая это внедрит.

По нашей информации, вся система будет стоить меньше одного миллиона долларов, примерно по 50−60 тысяч долларов на каждую команду, что вполне разумно для команд премьер лиги.

Тем более, если мы будем сравнивать с количеством результативных ошибок, которые допускают судьи. Это неправильно, когда усилия команды зависят от субъективного решения одного человека. Мы всячески приветствуем, что система ВАР будет задействована в розыгрыше Кубка России и в стыковых матчах этого сезона. И благодарим РФС за те предпринимаемые усилия.

Надеемся, что следующий сезон в премьер-лиге стартует с полностью внедренной системой ВАР. (Сергей Егоров).

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