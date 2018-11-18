«Уфа» второй год подряд стала победителем товарищеского турнира на Кипре
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Футболисты «Уфы» в серии пенальти победили «Ригу» в финале товарищеского турнира на Кипре.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Футболисты «Уфы» в серии пенальти победили «Ригу» в финале товарищеского турнира на Кипре.
Основное время встречи, прошедшей в воскресенье, завершилось со счетом 1:1. В составе «Уфы» отличился Иван Пауревич на девятой минуте. В серии пенальти точнее были игроки российского клуба.
«Уфа» второй сезон подряд выигрывает данный турнир.