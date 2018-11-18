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22:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Уфа» второй год подряд стала победителем товарищеского турнира на Кипре

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Футболисты «Уфы» в серии пенальти победили «Ригу» в финале товарищеского турнира на Кипре.

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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи, прошедшей в воскресенье, завершилось со счетом 1:1. В составе «Уфы» отличился Иван Пауревич на девятой минуте. В серии пенальти точнее были игроки российского клуба.

«Уфа» второй сезон подряд выигрывает данный турнир.

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