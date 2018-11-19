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09:37 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ узнали о задержании Аленичева за вождение в пьяном виде

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев был задержан в Красноярске сотрудниками ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает местный интернет-портал «Красноярск онлайн».

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, инцидент произошел вечером в субботу, 17 ноября, на улице Крайняя. Сообщается, что в тот день Аленичев распивал алкогольные напитки в одном из увеселительных заведений города, а затем решил сесть за руль.

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Как стало известно журналистам, оперативную информацию о том, что за рулем автомобиля, который принадлежит футбольному клубу, находится нетрезвый водитель, сотрудникам правоохранительных органов сообщил другой посетитель бара.

В пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю подтвердили, что вечером 17 ноября в городе был задержан водитель 1972 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При этом в правоохранительных органах не уточнили, является ли правонарушитель главным тренером местного футбольного клуба.

В это же время красноярские СМИ сообщают о том, что 46-летний Аленичев отказался проходить медосвидетельствование, вел себя крайне вызывающе при задержании и хамил сотрудникам ДПС.

Теперь Аленичеву грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

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