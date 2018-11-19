СМИ узнали о задержании Аленичева за вождение в пьяном виде

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, инцидент произошел вечером в субботу, 17 ноября, на улице Крайняя. Сообщается, что в тот день Аленичев распивал алкогольные напитки в одном из увеселительных заведений города, а затем решил сесть за руль.

Как стало известно журналистам, оперативную информацию о том, что за рулем автомобиля, который принадлежит футбольному клубу, находится нетрезвый водитель, сотрудникам правоохранительных органов сообщил другой посетитель бара.

В пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю подтвердили, что вечером 17 ноября в городе был задержан водитель 1972 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При этом в правоохранительных органах не уточнили, является ли правонарушитель главным тренером местного футбольного клуба.

В это же время красноярские СМИ сообщают о том, что 46-летний Аленичев отказался проходить медосвидетельствование, вел себя крайне вызывающе при задержании и хамил сотрудникам ДПС.