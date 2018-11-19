Бывший тренер «Спартака» напился и попался

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 17 ноября. Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем клубного автомобиля Hyundai. Правоохранительные органы анонимно оповестили из одного из баров Красноярска о том, что выпивший посетитель собирался сесть за руль. При задержании Аленичев, по словам очевидцев, вел себя агрессивно и грубо по отношению к сотрудникам ГИБДД и отказался проходить медицинское освидетельствование .

«Енисей» под руководством 46-летнего специалиста занимает последнее 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В 14 матчах РПЛ красноярский клуб выиграл лишь однажды и потерпел 10 поражений.

С июня 2015-го по июль 2016-го Аленичев возглавлял московский «Спартак». Он был отправлен в отставку после того, как москвичи не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы.