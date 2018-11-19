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10:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший тренер «Спартака» напился и попался

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев задержан за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает красноярское издание Newslab.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 17 ноября. Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем клубного автомобиля Hyundai. Правоохранительные органы анонимно оповестили из одного из баров Красноярска о том, что выпивший посетитель собирался сесть за руль. При задержании Аленичев, по словам очевидцев, вел себя агрессивно и грубо по отношению к сотрудникам ГИБДД и отказался проходить медицинское освидетельствование .

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«Енисей» под руководством 46-летнего специалиста занимает последнее 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В 14 матчах РПЛ красноярский клуб выиграл лишь однажды и потерпел 10 поражений.

С июня 2015-го по июль 2016-го Аленичев возглавлял московский «Спартак». Он был отправлен в отставку после того, как москвичи не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Аленичев долгое время выступал за красно-белых в качестве игрока (1994 — 1998, 2004 — 2006). Он также становился обладателем кубка Лиги чемпионов в составе португальского «Порту». На счету Аленичева 55 матчей и шесть мячей в составе сборной России.

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