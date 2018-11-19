Аленичев опроверг факт пьяной езды за рулем

Источник: РИА "Новости"

«Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат. Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута!» — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

«Далее мужчина начал описывать момент аварии, якобы, я сдавал назад, потом вперед — в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице -23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке)», — рассказал тренер.

«Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись», — отметил он.

Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Дмитрий Аленичев

Между тем, красноярский «Енисей» ждет от ГИБДД официальную информацию о задержании главного тренера команды Дмитрия Аленичева за вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию», — говорится в сообщении.

Официальное заявление ФК «Енисей» по поводу сообщений СМИ касательного главного тренера Д. А. Аленичева.



Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию.

Ранее сообщалось, что Аленичев, выпивая в одном из баров в Красноярске, повздорил с одним из посетителей заведения. После этого тренер сел в свое авто, а по наводке собеседника, с которым он конфликтовал, его вскоре задержали сотрудники ГИБДД.

Аленичев возглавил «Енисей» перед стартом сезона. Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). До этого он тренировал юношескую сборную России, тульский «Арсенал» и московский «Спартак».