Агент Фернандеша предложил «Галатасараю» услуги своего клиента

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, агент футболиста Паулу Барбоза предложил услуги своего клиента стамбульскому клубу. Действующий контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает следующим летом, но право вести переговоры с другими клубами Фернандеш получит уже с января.

Фернандеш перешел в московский «Локомотив» в июне 2014 года из турецкого «Бешикташа» и выиграл с железнодорожниками чемпионат России-2017/18, а также стал двукратным обладателем Кубка России. Португалец принял участие в 13 матчах текущего розыгрыша Российской премьер-лиги, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.