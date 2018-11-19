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17:03 (мск), источник: Р-Спорт

Агент Фернандеша предложил «Галатасараю» услуги своего клиента

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Португальский полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает турецкая газета Milliyet.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, агент футболиста Паулу Барбоза предложил услуги своего клиента стамбульскому клубу. Действующий контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает следующим летом, но право вести переговоры с другими клубами Фернандеш получит уже с января.

Фернандеш перешел в московский «Локомотив» в июне 2014 года из турецкого «Бешикташа» и выиграл с железнодорожниками чемпионат России-2017/18, а также стал двукратным обладателем Кубка России. Португалец принял участие в 13 матчах текущего розыгрыша Российской премьер-лиги, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

В октябре 32-летний футболист заявлял, что его будущее связано с «Локомотива» до конца 2018 года, несмотря на заканчивающийся в июне 2019 года контракт.

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