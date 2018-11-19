Как Кононов меняет «Спартак»

Футболистам напомнят историю клуба

Двусторонней игрой в воскресенье утром на поле в Тарасовке футболисты московского «Спартака» завершили свою «подготовительную» неделю под руководством нового тренерского штаба во главе с Олегом Кононовым. В понедельник красно-белые получили выходной, а завтра начнут микроцикл в преддверии дебютного матча Кононова в столичном клубе — 25 ноября против самарских «Крыльев Советов».

Несмотря на то, что игр у «Спартака» не было, первые семь дней у Кононова получились насыщенными. Двухразовые тренировки на базе, знакомство с футболистами, инфраструктурой, персоналом, клубным музеем. Скорее всего, с тарасовским борщом. Две поездки в Академию им. Федора Черенкова, где в первенстве России играл ближайший резерв — «Спартак-2». В общем, «Лексусу» специалиста пришлось потрудиться не меньше, чем его водителю.

Еще перед первой тренировкой в Тарасовке Кононову провели экскурсию по стадиону «Спартака». Главный тренер пощупал пальцами поле, на котором его команда должна начать показывать результат еще до зимней паузы, а также зашел в клубный музей — обязательный пункт таких мероприятий. Видео с голом Никиты Симоняна тренер переснял — чтобы потом показать футболистам.

— Без истории в моем понимании результат никогда не делается. Наш музей — один из лучших в мире, он произвел неизгладимое впечатление, — говорил Кононов с напором на слово «наш». — Мне есть с чем сравнивать, я бывал на аренах многих легендарных клубов. Чувствуется, сколько вложено сюда души.

И это были не какие-то лозунги тренера. Сотрудникам клуба в тот же день было дано вполне официальное распоряжение от Кононова сделать несколько роликов как из истории клуба, так и нарезки недавних голов команды в высоком качестве для демонстрации футболистам в раздевалке. Такая практика распространена в хоккейной сборной России: в последние годы, особенно на Олимпийских играх в Корее, там часто просматривали ролики из славного прошлого.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/03cbcf44-946d-4a73-9558-2a3fc0a10062" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1252123" target="_blank">Симонов: Кононов — не та сова, которой нам всем кажется</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто будет играть в воротах с «Крыльями»?

Со стадиона Кононов сразу поехал в Тарасовку на первую тренировку. Пресс-служба «Спартака» выложила трогательное видео знакомства команды с тренером и нарезки первого занятия. Улыбки, объятья, интенсивные упражнения с мячом и «дымящаяся» голова Фернанду: со стороны кажется, что нервная обстановка последних месяцев с приходом нового тренерского штаба исчезла. Вопрос — надолго ли?

Как и ожидалось, в «Спартаке» Кононов окружил себя людьми, которым доверяет. Вместе с ним из Тулы переехали его ближайший помощник Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, 23-летний тренер-аналитик Михаил Кожевников и два тренера по физподготовке — Стергиос Фотопулос и Сантьяго Хесус Суарес. Учитывая, что единственный оставшийся в «Спартаке» из прошлого штаба Рамиль Шарипов тоже специализируется на «физике», теперь у Кононова сразу три подобных помощника. Кстати, интересно, кто был инициатором сохранения в команде специалиста из Татарстана?

Важно, что Кононов с самого начала своей работы в «Спартаке» не может рассчитывать на всех игроков основного состава. Главная потеря — Роман Зобнин, который досрочно вернулся из сборной России, и сегодня пройдет дополнительное обследование. Есть высокая вероятность, что с «Крыльями» российский полузащитник не сыграет. Под вопросом участие в матче и Ильи Кутепова, и Романа Еременко, и Педро Роши. Трио пропустило воскресную двусторонку: первый просто отдыхал, второй лечил ушибленный тазобедренный сустав, третий набирает форму.

А вот Александр Селихов готов к возвращению на поле. В воскресенье он работал с небольшими ограничениями, а со вторника будет готовиться наравне с другими вратарями. Одна из интриг, кому доверится Кононов: молодому Александру Максименко, Селихову, который неизвестно как будет играть после травмы, или опытному Артему Реброву? Учитывая, что Ребров, обычно открытый для СМИ, отказался давать комментарии для этого материала, делаю ставку на двух первых.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/4476d417-cbf7-437a-ac89-35d18eb1b79d" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1252125" target="_blank">Кто сильней — Кононов или Гончаренко?</a> Во время загрузки произошла ошибка.

В Тарасовке новая разметка

— Вы знаете, что я мечтаю играть в атаку. Не буду ни в коем случае играть от обороны. Сейчас важно объяснить мое видение игры, которое состоит из баланса в атаке и обороне, — говорил Кононов на своей ознакомительной пресс-конференции.

Всю последующую неделю тренерский штаб во главе с Кононовым пытался добиться этого на деле, объясняя свое видение игрокам. По словам очевидцев, это было хорошо заметно на двусторонке в воскресенье. За 40 минут команды, которые были доукомплектованы игроками молодежки, забили восемь мячей. Четыре из них записал на свой счет Луиз Адриану, еще два оформил Зе Луиш, игравший в другой команде.

Кононов требует от команды интенсивной и компактной игры с очень активным прессингом. Он значительно поменял насыщенность тренировок: они такие же по времени, если сравнивать с Каррерой и Рианчо, но гораздо интенсивнее. Учитывая, что всю прошлую неделю занятия шли два раза в день, не удивительно, от чего «дымиться» голова Фернанду.

Самое интересное, что по приказу Кононова на поле в Тарасовке была нанесена новая дополнительная разметка, этот трюк тренер применял еще в Туле. Это сделано для того, чтобы футболисты привыкали играть на маленьком пространстве. Неизвестно, подсмотрел это Олег Георгиевич у Хосепа Гвардьолы или кого-то еще, но тренер «Спартака» по «барселонским» заветам просит своих футболистов отказаться от длинных передач и играть в короткий пас.

Помимо двухразовых тренировок новый главный тренер на прошлой неделе выбирался в Академию «Спартака» в Сокольниках. Первый его приезд ознаменовался крупной победой «Спартака-2» над «Сибирью» (3:0), а второй — не менее крупным поражением от «Шинника» (1:4). Кононов, наблюдавший за первой игрой в компании Сергея Родионова, а за второй — Леонида Трахтенберга, активно знакомился с окружением и игрой резервистов.

Он рассказал, какой футбол ему хотелось бы видеть. Речь о старых спартаковских традициях, игре в короткий и средний пас, контроле мяча. Некоторые отрезки ему сегодня понравились. Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов