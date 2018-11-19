Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Андорра0
Латвия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Грузия0
Казахстан0
Футбол. Сборные
21:30
Катар
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Словакия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Болгария
Словения
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Македония
Гибралтар
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Армения
Все события
Фоторепортажи
10Золото Алины Загитовой в Москве
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
19:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Если Аленичев выпил, то его довели»: яркий Романцев — об инциденте с тренером «Енисея»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что поддерживает рулевого «Енисея» Дмитрия Аленичева. 46-летний специалист в понедельник был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Могу сказать одно: если Аленичев выпил, то его довели. Дима никогда не пил, это я точно знаю. И сейчас не уверен, что он был выпивший, — приводит слова Романцева телеканал 360. — Я сам из Красноярска и, если честно, то перед тем как он туда поехал, я ему сказал: «Дима, не езжай туда, тебе будет сложно». В Красноярске иногородних даже не воспринимают.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 24.11.2018, 14:00
Динамо
-Енисей-

Я, Александр Тарханов в Красноярске свои, потому что там выросли. Сибиряки любят больше своих, чем приезжих. Это в Москве можно иностранного тренера взять, который на русском языке не говорит, а там они желают, чтобы был местный красноярский парень. Поэтому Диме так советовал.

Однозначно надо поддержать Аленичева. Надеюсь, что все обойдется и будет нормально. Дима — очень хороший человек, отличный футболист. Он боец: всегда был и будет. Желаю, чтобы разобрались во всем и сказали правду. Надеюсь, Дима спокойно разберется с Красноярском и тихо, спокойно уедет оттуда без всякой грязи. Он ее не заслуживает.

Аленичев в интервью «СЭ» сделал заявление о ситуации с задержанием сотрудниками ГИБДД. «Енисей» после 14 туров занимает последнее место в премьер-лиге, имея в активе 6 очков.

Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Клуб РПЛ может сняться с чемпионата
"Курица без головы". Как играл Глушаков в последних матчах
Как Кононов меняет «Спартак»
Глава Ла Лиги призвал исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из ЛЧ
Кто все эти люди? Неожиданные новички сборной России по биатлону
Антуан Гризманн назвал лучшего тренера для сборной Франции
Криштиану Роналду: До сих пор сержусь на Месута Озила
Corriere dello Sport: Погба согласился вернуться в «Ювентус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь