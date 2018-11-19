«Если Аленичев выпил, то его довели»: яркий Романцев — об инциденте с тренером «Енисея»

Источник: РИА "Новости"

— Могу сказать одно: если Аленичев выпил, то его довели. Дима никогда не пил, это я точно знаю. И сейчас не уверен, что он был выпивший, — приводит слова Романцева телеканал 360. — Я сам из Красноярска и, если честно, то перед тем как он туда поехал, я ему сказал: «Дима, не езжай туда, тебе будет сложно». В Красноярске иногородних даже не воспринимают.

Я, Александр Тарханов в Красноярске свои, потому что там выросли. Сибиряки любят больше своих, чем приезжих. Это в Москве можно иностранного тренера взять, который на русском языке не говорит, а там они желают, чтобы был местный красноярский парень. Поэтому Диме так советовал.

Однозначно надо поддержать Аленичева. Надеюсь, что все обойдется и будет нормально. Дима — очень хороший человек, отличный футболист. Он боец: всегда был и будет. Желаю, чтобы разобрались во всем и сказали правду. Надеюсь, Дима спокойно разберется с Красноярском и тихо, спокойно уедет оттуда без всякой грязи. Он ее не заслуживает.