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19:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-игрок «Рубина» Карадениз вместе с семьей покинул Казань

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз вместе с семьей уехал из Казани.

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— Вот и подошли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь у нас было огромное количество замечательных и счастливых дней. Всем и каждому большое спасибо. Мы будем очень скучать, — написала супруга Карадениза Серра в своем Инстаграме.

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Отметим, что Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. В составе казанского клуба он провел 300 матчей и забил 52 мяча.

Карадениз дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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