Экс-игрок «Рубина» Карадениз вместе с семьей покинул Казань

— Вот и подошли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь у нас было огромное количество замечательных и счастливых дней. Всем и каждому большое спасибо. Мы будем очень скучать, — написала супруга Карадениза Серра в своем Инстаграме.