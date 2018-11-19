Экс-игрок «Рубина» Карадениз вместе с семьей покинул Казань
Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз вместе с семьей уехал из Казани.
Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз вместе с семьей уехал из Казани.
— Вот и подошли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь у нас было огромное количество замечательных и счастливых дней. Всем и каждому большое спасибо. Мы будем очень скучать, — написала супруга Карадениза Серра в своем Инстаграме.
Отметим, что Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. В составе казанского клуба он провел 300 матчей и забил 52 мяча.
Карадениз дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.