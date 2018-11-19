Вратарь «Динамо» рассказал о приглашении в американский клуб
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о предложении перейти в клуб MLS, передают «Известия».
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о предложении перейти в клуб MLS, передают «Известия».
Голкипер отметил, что отказался от предложения команды из высшего дивизиона футбольных лиг в США и Канаде.
«Не знаю, можно ли сейчас об этом говорить, но да, одно предложение было. На моих представителей выходил клуб из Америки, из MLS. Но, конечно, “Динамо” для меня приоритет. Я всю жизнь провел в этом клубе, хочу и дальше за него выступать», — заявил Шунин.
31-летний игрок