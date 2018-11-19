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20:32 (мск), источник: Газета.Ру

Вратарь «Динамо» рассказал о приглашении в американский клуб

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о предложении перейти в клуб MLS, передают «Известия».

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер отметил, что отказался от предложения команды из высшего дивизиона футбольных лиг в США и Канаде.

«Не знаю, можно ли сейчас об этом говорить, но да, одно предложение было. На моих представителей выходил клуб из Америки, из MLS. Но, конечно, “Динамо” для меня приоритет. Я всю жизнь провел в этом клубе, хочу и дальше за него выступать», — заявил Шунин.

31-летний игрок бело-голубых выступает за клуб с 2007 года. За столичную команду он провел 194 матча и пропустил 203 гола.

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