Вратарь «Динамо» рассказал о приглашении в американский клуб

«Не знаю, можно ли сейчас об этом говорить, но да, одно предложение было. На моих представителей выходил клуб из Америки, из MLS. Но, конечно, “Динамо” для меня приоритет. Я всю жизнь провел в этом клубе, хочу и дальше за него выступать», — заявил Шунин.