Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Германия2
Нидерланды0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Чехия0
Словакия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Дания0
Ирландия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Болгария0
Словения0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Кипр0
Норвегия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Македония0
Гибралтар0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Лихтенштейн0
Армения1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Катар2
Исландия2
Футбол. Лига наций
20:00
Андорра0
Латвия0
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия2
Казахстан1
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
21:48 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Милан» хочет договориться с «Зенитом» об аренде Паредеса с правом выкупа

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» пытается достичь договоренности о переходе полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредеса и рассчитывает убедить руководство «сине-бело-голубых» отдать игрока в аренду с правом выкупа, сообщает Football Italia со ссылкой на SportMediaset.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в материале, «Милан» почти добился согласия самого футболиста, однако клубам необходимо договориться о сумме трансфера. SportMediaset утверждает, что российский клуб не намерен продавать аргентинского хавбека меньше, чем за 25−30 миллионов евро.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 19:00
Зенит
-Ростов-

Спортивный директор «россонери» Леонардо пытается уговорить руководство «Зенита» оформить сделку по схеме «аренда с правом выкупа», что позволит распределить выплаты на два финансовых года и снизит единовременную нагрузку на бюджет «Милана».

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА в июне отстранил «Милан» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового fair play. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который отменил решение УЕФА и направил дело на новое рассмотрение.

Паредес перешел в «Зенит» из итальянской «Ромы» в июле 2017 года, подписав с российским клубом четырехлетний контракт.

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американский хоккеист резко высказался о русских женщинах
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Как Кононов меняет «Спартак»
Джанлуиджи Буффон: 19 ноября — особенный день для меня (фото)
Гранквист сравнил Дзюбу и Ари перед матчем со сборной России
15 российских клубов подозреваются в участии в договорных матчах
Хет-трик Капризова принес ЦСКА крупную победу в матче КХЛ
Германия принимает Нидерланды в матче Лиги наций (трансляция)
Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Лионеля Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь