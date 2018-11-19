СМИ: «Милан» хочет договориться с «Зенитом» об аренде Паредеса с правом выкупа

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в материале, «Милан» почти добился согласия самого футболиста, однако клубам необходимо договориться о сумме трансфера. SportMediaset утверждает, что российский клуб не намерен продавать аргентинского хавбека меньше, чем за 25−30 миллионов евро.

Спортивный директор «россонери» Леонардо пытается уговорить руководство «Зенита» оформить сделку по схеме «аренда с правом выкупа», что позволит распределить выплаты на два финансовых года и снизит единовременную нагрузку на бюджет «Милана».

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА в июне отстранил «Милан» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового fair play. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который отменил решение УЕФА и направил дело на новое рассмотрение.