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22:08 (мск), источник: Газета.Ру

Секретарь ОНК рассказал о занятиях йогой Мамаева и болезни Кокорина

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о пребывании нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка», передает «Советский спорт».

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Член ОНК рассказал о том, что полузащитник «горожан» тренируется в камере вместо спортивного зала.

«Претензий по условиям содержания у ребят по-прежнему нет, а я был у всех фигурантов этого дела. У них сократилось посещение спортивного зала, но Павел и Александр понимают эту ситуацию. В частности, Мамаев рассказал, что он занимается спортом в камере. У него есть коврик для йоги, и он на нем делает упражнения на пресс. Сокамерник Павла также поддерживает спортивную форму вместе с ним. Мамаев надеется, что в скором времени ему будет предоставлена возможность позвонить жене», — поделился информацией Мельников.

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Также он отметил, что состояние форварда сине-бело-голубых оставляет желать лучшего.

«Что касается Александра Кокорина, у него новый сокамерник — подозреваемый в мошенничестве. Кокорин тоже поддерживает форму, он регулярно ходит в спортзал. Не знаю, делает ли он упражнения в камере, не разговаривал с ним на эту тему, но видно, что он переживает. Мамаев держится более уверенно, чем Кокорин? Да. Это видно. Еще заметил, что Александр не очень хорошо себя чувствует, потому что у него в камере были медикаменты и он говорил в нос. Видимо, он приболел. Может быть на фоне этого и настроения не было. Еще и за брата он переживает, который находится в соседней камере. Его можно понять», — заключил ответственный секретарь.

Напомним, что футболистам выдвинуты обвинения в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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16 ноября© Ньюстюб
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