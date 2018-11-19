Секретарь ОНК рассказал о занятиях йогой Мамаева и болезни Кокорина

«Претензий по условиям содержания у ребят по-прежнему нет, а я был у всех фигурантов этого дела. У них сократилось посещение спортивного зала, но Павел и Александр понимают эту ситуацию. В частности, Мамаев рассказал, что он занимается спортом в камере. У него есть коврик для йоги, и он на нем делает упражнения на пресс. Сокамерник Павла также поддерживает спортивную форму вместе с ним. Мамаев надеется, что в скором времени ему будет предоставлена возможность позвонить жене», — поделился информацией Мельников.

«Что касается Александра Кокорина, у него новый сокамерник — подозреваемый в мошенничестве. Кокорин тоже поддерживает форму, он регулярно ходит в спортзал. Не знаю, делает ли он упражнения в камере, не разговаривал с ним на эту тему, но видно, что он переживает. Мамаев держится более уверенно, чем Кокорин? Да. Это видно. Еще заметил, что Александр не очень хорошо себя чувствует, потому что у него в камере были медикаменты и он говорил в нос. Видимо, он приболел. Может быть на фоне этого и настроения не было. Еще и за брата он переживает, который находится в соседней камере. Его можно понять», — заключил ответственный секретарь.