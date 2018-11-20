Аленичева обвиняют. Он называет это спектаклем

Источник: Спорт-Экспресс

Аленичева подозревают в том, что он в субботу вечером в Красноярске находился за рулем клубной машины в состоянии алкогольного опьянения. По сообщению ряда СМИ, задержание произошло по анонимной наводке.

Аленичев отказался проходить медосвидетельствование, на него составили административный протокол. Тренеру грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Корреспондент «СЭ» Игорь Новиков связался с руководителем пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлией Глушковой.

— Могу подтвердить, что в субботу задержан мужчина 1972 года рождения и автотранспортное средство, за рулем которого он находился в момент задержания, — сказала Глушкова.

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Аленичев не стал молчать и выступил с заявлением через наше издание.

— Хочу дать пояснение к материалам, которые появились в СМИ утром 19 ноября, — начал Аленичев разговор с корреспондентом «СЭ» Вячеславом Короткиным. — Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль — за рулем находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления, мат. Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в это же время чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать аварию — якобы я сдавал назад, потом вперед… В общем, путался.

Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице было минус 23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (поэтому и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке). Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.

Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон! А того уже и след простыл.

Еще позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что я «повздорил с одним из посетителей». Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?!

Сомнений нет, что все это исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Все, что происходит в последний месяц, — неспроста. Вспомните историю с матчем в Каспийске с «Анжи», куда я не летал, странное интервью нападающего нашей команды Малояна, который выступает в аренде в «Тюмени», с критикой в мой адрес… Никак не могу назвать это нормальной ситуацией. Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно.

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— Вся эта шумиха ни в какие ворота не лезет, — заявил Александр Маньяков, официальный представитель Аленичева, корреспонденту «СЭ» Виталию Айрапетову. — Все мы прекрасно знаем Дмитрия Анатольевича как спокойного, сдержанного, интеллигентного человека. О каком бытовом конфликте вообще может идти речь?! Если только Аленичева не вывели из себя, задев что-то святое — оскорбив семью, жену и так далее.

Обвинение в том, что он был в состоянии опьянения? Послушайте, Аленичев — обеспеченный человек. Неужели люди думают, что он не может потратить 200 рублей на такси, если позволил себе бокал пива? Неужели кто-то считает, что Аленичев мог нетрезвым сесть за руль? Все это попахивает либо «недоразумением», либо провокацией. Если провокация, то будем разбираться в этой истории.

— Какова позиция «Енисея»?

— Не знаю. Пока не разговаривал с директором клуба — в ближайшее время с ним свяжусь.

Отреагировал и «Енисей», разместив на своем официальном сайте заявление: «Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию».