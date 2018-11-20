Аленичева обвиняют. Он называет это спектаклем

Аленичева подозревают в том, что он в субботу вечером в Красноярске находился за рулем клубной машины в состоянии алкогольного опьянения. По сообщению ряда СМИ, задержание произошло по анонимной наводке.
Аленичев отказался проходить медосвидетельствование, на него составили административный протокол. Тренеру грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Корреспондент «СЭ» Игорь Новиков связался с руководителем пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлией Глушковой.
— Могу подтвердить, что в субботу задержан мужчина 1972 года рождения и автотранспортное средство, за рулем которого он находился в момент задержания, — сказала Глушкова.
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Аленичев не стал молчать и выступил с заявлением через наше издание.
— Хочу дать пояснение к материалам, которые появились в СМИ утром 19 ноября, — начал Аленичев разговор с корреспондентом «СЭ» Вячеславом Короткиным. — Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль — за рулем находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления, мат. Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в это же время чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать аварию — якобы я сдавал назад, потом вперед… В общем, путался.
Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице было минус 23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (поэтому и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке). Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.
Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон! А того уже и след простыл.
Еще позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что я «повздорил с одним из посетителей». Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?!
Сомнений нет, что все это исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Все, что происходит в последний месяц, — неспроста. Вспомните историю с матчем в Каспийске с «Анжи», куда я не летал, странное интервью нападающего нашей команды Малояна, который выступает в аренде в «Тюмени», с критикой в мой адрес… Никак не могу назвать это нормальной ситуацией. Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно.
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— Вся эта шумиха ни в какие ворота не лезет, — заявил Александр Маньяков, официальный представитель Аленичева, корреспонденту «СЭ» Виталию Айрапетову. — Все мы прекрасно знаем Дмитрия Анатольевича как спокойного, сдержанного, интеллигентного человека. О каком бытовом конфликте вообще может идти речь?! Если только Аленичева не вывели из себя, задев что-то святое — оскорбив семью, жену и так далее.
Обвинение в том, что он был в состоянии опьянения? Послушайте, Аленичев — обеспеченный человек. Неужели люди думают, что он не может потратить 200 рублей на такси, если позволил себе бокал пива? Неужели кто-то считает, что Аленичев мог нетрезвым сесть за руль? Все это попахивает либо «недоразумением», либо провокацией. Если провокация, то будем разбираться в этой истории.
— Какова позиция «Енисея»?
— Не знаю. Пока не разговаривал с директором клуба — в ближайшее время с ним свяжусь.
Отреагировал и «Енисей», разместив на своем официальном сайте заявление: «Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию».
Заметим, что директор красноярцев Денис Рубцов не реагировал вчера на звонки наших корреспондентов.