Суд по лишению прав тренера «Енисея» Аленичева состоится в течение месяца

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в ночь на 18 ноября в районе улицы Крайней был остановлен автомобиль, за рулем которого находился, предположительно, нетрезвый мужчина 1972 года рождения. Он отказался проходить медосвидетельствование. Машину эвакуировали. Материалы дела направили в суд. Нарушителю грозит от полутора до трех лет лишения прав вождения и 30 тысяч рублей штрафа.

Сам Аленичев газете «Спорт-Экспресс» рассказал, что он парковался около дома после посещения с семьей ресторана, где пил безалкогольное пиво, когда в задний бампер его машины въехал автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Он стал оскорблять Аленичева и его жену. Аленичев добавил, что предложил разъехаться, после того как он осмотрел обе машины и не заметил никаких повреждений. Но мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент, отметил Аленичев, «чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками». Тренер назвал эту историю «фальсификацией» и «настоящим спектаклем», организованным его недоброжелателями, которые хотят испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку.