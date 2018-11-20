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13:03 (мск), источник: Р-Спорт

Суд по лишению прав тренера «Енисея» Аленичева состоится в течение месяца

КРАСНОЯРСК, 20 ноя — РИА Новости. Суд в Красноярске в течение месяца должен принять решение по лишению прав тренера местного футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева, которого обвиняют в вождении в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в ГИБДД края.

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Источник: РИА "Новости"

«Суд должен состояться в течение месяца. Заседание состоится в Кировском суде», — сказала собеседница агентства.

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Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в ночь на 18 ноября в районе улицы Крайней был остановлен автомобиль, за рулем которого находился, предположительно, нетрезвый мужчина 1972 года рождения. Он отказался проходить медосвидетельствование. Машину эвакуировали. Материалы дела направили в суд. Нарушителю грозит от полутора до трех лет лишения прав вождения и 30 тысяч рублей штрафа.

В ГИБДД информацию об инциденте подтвердили, не называя фамилии предполагаемого нарушителя. При этом добавили, что «автомобиль Hyundai был с логотипами футбольного клуба «Енисей».

Сам Аленичев газете «Спорт-Экспресс» рассказал, что он парковался около дома после посещения с семьей ресторана, где пил безалкогольное пиво, когда в задний бампер его машины въехал автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Он стал оскорблять Аленичева и его жену. Аленичев добавил, что предложил разъехаться, после того как он осмотрел обе машины и не заметил никаких повреждений. Но мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент, отметил Аленичев, «чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками». Тренер назвал эту историю «фальсификацией» и «настоящим спектаклем», организованным его недоброжелателями, которые хотят испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку.

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