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09:43 (мск), источник: ТАСС

Ростовские власти рассчитывают, что продажа акций «Ростова» поспособствует развитию клуба

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области рассчитывают, что после продажи части акций «Ростова» футбольный клуб будет развиваться. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор региона Игорь Гуськов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что правительство области выставило на торги 104 235 акций (43,2% уставного капитала) футбольного клуба «Ростов» с начальной ценой 22,4 млн рублей.

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Аукцион состоится 14 декабря, он проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».

«Уже на протяжении длительного времени есть пожелание болельщиков футбольного клуба, которое заключается в том, что футбол — это задача для бизнес-сообщества. И управлять футбольным клубом должны не органы власти, а самостоятельные собственники, ответственные, которые были бы заинтересованы не только в спортивных результатах, но и в финансовых. Бизнес, который получит акции, будет заинтересован в стабильном финансовом состоянии клуба, вкладывать свои средства в его развитие, более правильно управлять клубом», — сказал Гуськов.

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В декабре 2017 года губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных. Голубев также сообщал, что клуб не будет выставлен на продажу, и правительство Ростовской области остается его владельцем, будет участвовать в решении финансовых проблем клуба.

19 декабря 2017 года «Ростов» возглавил Валерий Карпин, подписав соглашение на 2,5 года. В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» после 14 туров занимает четвертое место в турнирной таблице.

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