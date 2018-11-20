Ростовские власти рассчитывают, что продажа акций «Ростова» поспособствует развитию клуба

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что правительство области выставило на торги 104 235 акций (43,2% уставного капитала) футбольного клуба «Ростов» с начальной ценой 22,4 млн рублей.

Аукцион состоится 14 декабря, он проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».

«Уже на протяжении длительного времени есть пожелание болельщиков футбольного клуба, которое заключается в том, что футбол — это задача для бизнес-сообщества. И управлять футбольным клубом должны не органы власти, а самостоятельные собственники, ответственные, которые были бы заинтересованы не только в спортивных результатах, но и в финансовых. Бизнес, который получит акции, будет заинтересован в стабильном финансовом состоянии клуба, вкладывать свои средства в его развитие, более правильно управлять клубом», — сказал Гуськов.

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В декабре 2017 года губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных. Голубев также сообщал, что клуб не будет выставлен на продажу, и правительство Ростовской области остается его владельцем, будет участвовать в решении финансовых проблем клуба.