Ростовские власти рассчитывают, что продажа акций «Ростова» поспособствует развитию клуба

Ранее сообщалось, что правительство области выставило на торги 104 235 акций (43,2% уставного капитала) футбольного клуба «Ростов» с начальной ценой 22,4 млн рублей.
Аукцион состоится 14 декабря, он проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».
«Уже на протяжении длительного времени есть пожелание болельщиков футбольного клуба, которое заключается в том, что футбол — это задача для
Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В декабре 2017 года губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных. Голубев также сообщал, что клуб не будет выставлен на продажу, и правительство Ростовской области остается его владельцем, будет участвовать в решении финансовых проблем клуба.
19 декабря 2017 года «Ростов» возглавил Валерий Карпин, подписав соглашение на 2,5 года. В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» после 14 туров занимает четвертое место в турнирной таблице.