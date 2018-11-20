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12:43 (мск), источник: ТАСС

Задержание Аленичева не сказалось на тренировочном процессе ФК «Енисей»

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб «Енисей» проводит тренировки под руководством главного тренера команды Дмитрия Аленичева в рабочем порядке. Об этом ТАСС сообщил агент тренера Александр Маньяков.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник портал «Красноярск онлайн» сообщил, что Аленичев был задержан в Красноярске сотрудниками ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в СМИ появились видео и фотографии с места происшествия.

«Ситуация не очень хорошая в имиджевом плане для клуба и самого Дмитрия Анатольевича, — отметил Маньяков. — Все проходит в рабочем порядке, тренировочный процесс идет. Директор “Енисея” Рубцов Денис Анатольевич на месте, он в городе, есть взаимодействие и контакт. Сегодня тренировка, насколько я знаю, Денис Анатольевич планировал посетить ее, они общаются по сети».

«Вчера тоже тренировка была, все нормально, все шло по плану. Мне кажется, эта история больше раздута, видно кому-то было выгодно преподнести ситуацию в таком свете», — добавил агент.

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По данным СМИ, Аленичев отказался от прохождения медосвидетельствования, которое ему предложил пройти инспектор ГИБДД. «Я в детали не вдавался. Когда эта информация появилась, мы с Дмитрием Анатольевичем созвонились, он мне просто рассказал по поводу того, что там произошло. А вот именно мелкие детали, типа конфликта и освидетельствования, мы не затрагивали, я даже не знаю», — рассказал собеседник ТАСС.

Аленичев возглавил «Енисей» в 2017 году. Под его руководством команда заняла третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и впервые вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ), переиграв в переходных матчах махачкалинский «Анжи». В текущем сезоне «Енисей» после 14 туров замыкает турнирную таблицу РПЛ. В следующем матче команда 24 ноября сыграет в гостях с московским «Динамо».

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