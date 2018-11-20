Задержание Аленичева не сказалось на тренировочном процессе ФК «Енисей»

Источник: РИА "Новости"

В понедельник портал «Красноярск онлайн» сообщил, что Аленичев был задержан в Красноярске сотрудниками ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в СМИ появились видео и фотографии с места происшествия.

«Ситуация не очень хорошая в имиджевом плане для клуба и самого Дмитрия Анатольевича, — отметил Маньяков. — Все проходит в рабочем порядке, тренировочный процесс идет. Директор “Енисея” Рубцов Денис Анатольевич на месте, он в городе, есть взаимодействие и контакт. Сегодня тренировка, насколько я знаю, Денис Анатольевич планировал посетить ее, они общаются по сети».

«Вчера тоже тренировка была, все нормально, все шло по плану. Мне кажется, эта история больше раздута, видно кому-то было выгодно преподнести ситуацию в таком свете», — добавил агент.

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По данным СМИ, Аленичев отказался от прохождения медосвидетельствования, которое ему предложил пройти инспектор ГИБДД. «Я в детали не вдавался. Когда эта информация появилась, мы с Дмитрием Анатольевичем созвонились, он мне просто рассказал по поводу того, что там произошло. А вот именно мелкие детали, типа конфликта и освидетельствования, мы не затрагивали, я даже не знаю», — рассказал собеседник ТАСС.