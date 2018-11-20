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12:46 (мск), источник: ТАСС

Президент «Урала» назвал бредом информацию об участии клуба в договорных матчах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов назвал бредом слухи об участии команды в договорных играх на сборах на Кипре. Об этом он заявил ТАСС по телефону.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник портал Football leaks опубликовал информацию о том, что за три зимы — с 2016 по 2018 год — на Кипре прошли 32 встречи, которые обслуживали заинтересованные люди. В этих товарищеских играх принимали участие несколько команд из России. 31 января 2016 года «Урал» обыграл сербский «Рад» со счетом 1:0.

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В той игре арбитры отменили автогол российской команды и назначили весьма сомнительный пенальти в пользу екатеринбуржцев.

«Они сами назначали судей, “Урал” причем тут? Какие договорные игры? Вы сами-то соображаете, почему я должен ерунду рассказывать, это же бредятина. Не мы судей назначаем, судьи не наши, а кипрские», — красноречиво подчеркнул Иванов.

«Там кипрские судьи безобразничают, а мы причем здесь? Мы туда на сборы едем тренироваться, готовиться к сезону. Какие договорные матчи, о чем вы говорите. Мы такую игру-то и не помним, что мы там с каким-то “Радом” играли», — добавил президент «Урала».

По информации СМИ, в подозрительных товарищеских матчах на Кипре, кроме команд из России, участвовали клубы из Польши, Кипра, Сербии, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Молдавии, Румынии, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии.

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