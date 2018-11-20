Президент «Урала» назвал бредом информацию об участии клуба в договорных матчах

Источник: РИА "Новости"

В понедельник портал Football leaks опубликовал информацию о том, что за три зимы — с 2016 по 2018 год — на Кипре прошли 32 встречи, которые обслуживали заинтересованные люди. В этих товарищеских играх принимали участие несколько команд из России. 31 января 2016 года «Урал» обыграл сербский «Рад» со счетом 1:0.

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В той игре арбитры отменили автогол российской команды и назначили весьма сомнительный пенальти в пользу екатеринбуржцев.

«Они сами назначали судей, “Урал” причем тут? Какие договорные игры? Вы сами-то соображаете, почему я должен ерунду рассказывать, это же бредятина. Не мы судей назначаем, судьи не наши, а кипрские», — красноречиво подчеркнул Иванов.

«Там кипрские судьи безобразничают, а мы причем здесь? Мы туда на сборы едем тренироваться, готовиться к сезону. Какие договорные матчи, о чем вы говорите. Мы такую игру-то и не помним, что мы там с каким-то “Радом” играли», — добавил президент «Урала».