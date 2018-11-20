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16:00 (мск), источник: Газета.Ру

Пока Кокорин болеет: Мамаев нашел в СИЗО нового друга

«Безобразные действия»: как обидели Кокорина в СИЗО.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают пребывать в СИЗО. По словам общественного деятеля Ивана Мельникова, Кокорин выглядит более подавленным и в последнее время испытывает недомогание, а в камере у него стоят лекарства. При этом уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заверила, что футболист на самом деле здоров и принимает не медикаменты, а витамины. Мамаев в это время соорудил в камере иконостас и занялся чтением произведения Достоевского «Идиот».

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и пока еще полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев встречают в СИЗО уже второй перерыв на матчи сборных.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Швеция
-Россия-

Пока национальная команда России под руководством Станислава Черчесова готовится сыграть свой самый важный матч со времен чемпионата мира — 2018 против Швеции, Кокорин и Мамаев пытаются поддерживать физическую форму в спортзале «Бутырки» и занимаются тем, на что не хватало времени на воле, — например, Павел читает произведение Достоевского «Идиот».

Также Мамаев рассказал, что, поскольку посещение спортзала в следственном изоляторе довольно ограниченно, он нашел возможность заниматься прямо в камере — ему передали коврик для йоги, на котором футболист проделывает упражнения на пресс.

У него сложились теплые отношения с сокамерником по имени Константин. Теперь мужчины поддерживают физическую форму вместе. Также Мамаев уделяет время своему духовному развитию.

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«Они с Константином сделали иконостас, с разными маленькими иконками из храма. Около пятнадцати штук. Поместили их на картонку, — приводит “Советский спорт” слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова. — Если обратите внимание, у Мамаева даже есть татуировки на религиозную тему. Видно, что для него это важно, поэтому я уверен, что он читает и православную литературу и занимается философией. Мамаев отметил, что если бы не жена с детьми, то вообще никаких проблем не испытывал бы и не переживал бы сильно».

А вот психологическое состояние Кокорина вызвало у общественного деятеля вопросы. По словам Мельникова, зенитовец выглядит отнюдь не так умиротворенно, как Мамаев, и до сих пор кажется серьезно подавленным: «Александр регулярно ходит в спортзал. Не знаю, делает ли он упражнения в камере, как Павел, не разговаривал с ним на эту тему, но видно, что Кокорин переживает. Мамаев держится более уверенно».

Кроме того, Мельников предположил, что футболист мог подхватить в камере простуду.

Я заметил, что Александр не очень хорошо себя чувствует, потому что у него в камере были медикаменты и он говорил в нос. Видимо, он приболел. Может быть, на фоне этого и настроения не было. Еще и за брата он переживает, который находится в соседней камере. Его можно понять, — сказал правозащитник, при этом отметив, что претензий по условиям содержания у игроков нет.
Иван Мельников

Однако у уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой оказалась совсем другая информация о состоянии здоровья Кокорина.

«Я переговорила с начальником СИЗО, Александр чувствует себя нормально, ничего у него не болит, к врачам он не обращался. Не чихает, не сопит. Не знаю, кто запустил информацию о его болезни. Чувствует он себя абсолютно нормально», — цитирует Потяеву «РИА Новости».

Омбудсмен отметила, что препараты, которые находятся в камере Кокорина, являются не лекарствами, а витаминами. Употреблять эти вещества футболисту необходимо для поддержания своего тела в тонусе.

«Это витаминные препараты, которые ему родственники передали. Жалоб у него нет, в медицинскую часть он не обращался. По этой теме мне сейчас пришлют официальный документ о том, что он здоров и чувствует себя нормально», — подытожила Потяева.

Известно, что в СИЗО регулярно проводится проверка самочувствия заключенных, — врач посещает все камеры раз в несколько дней, так что вполне возможно, что информация о болезни Кокорина оказалась несколько преувеличенной.

Ранее стало известно, что один из следователей позволил себе грубое обращение по отношению к зенитовцу. Об этом написала в своем инстаграме адвокат Кокорина Татьяна Стукалова:

Мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал его неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это.
Татьяна Стукалова

«Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует.

На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнение этого следователя".

Мамаев на обращение с собой пока не жаловался.

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«Ни претензий, ни вопросов по условиям содержания у меня нет. Солнышка только не хватает. И хочется на небо любоваться — в прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна», — цитирует футболиста «Московский комсомолец».

Напомним, Кокорин и Мамаев оказались за решеткой из-за нападения на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, которое они совершили 8 октября в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Игроки пробудут в СИЗО до 8 декабря, однако срок задержания может быть продлен, если к тому времени следствие еще не успеет установить все обстоятельства дела.

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