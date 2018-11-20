Безбородов назначен главным арбитром матча РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА
ТАСС, 20 ноября. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из
ТАСС, 20 ноября. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из
Матч «Ахмат» — ЦСКА пройдет 23 ноября в Грозном. Ассистентами главного арбитра станут Максим Гаврилин и Рашид Абусуев, резервный судья — Владимир Сельдяков.
В тот же день Сергей Лапочкин рассудит домашний матч московского «Локомотива» с екатеринбургским «Уралом».
24 ноября Василий Казарцев обслужит игру «Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск), Виталий Мешков — «Оренбург» — «Уфа», Сергей Иванов — «Анжи» (Махачкала) — «Рубин» (Казань).
25 ноября Владимир Москалев рассудит встречу московского «Спартака» с самарскими «Крыльями Советов», Сергей Карасев — «Краснодар» — «Арсенал» (Тула), Михаил Вилков — «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).