Безбородов назначен главным арбитром матча РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА

ТАСС, 20 ноября. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга обслужит матч 15-го тура чемпионата России по футболу между грозненским «Ахматом» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).