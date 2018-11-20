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16:36 (мск), источник: ТАСС

Безбородов назначен главным арбитром матча РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА

ТАСС, 20 ноября. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга обслужит матч 15-го тура чемпионата России по футболу между грозненским «Ахматом» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Ахмат» — ЦСКА пройдет 23 ноября в Грозном. Ассистентами главного арбитра станут Максим Гаврилин и Рашид Абусуев, резервный судья — Владимир Сельдяков.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 23.11.2018, 18:00
Ахмат
-ЦСКА-

В тот же день Сергей Лапочкин рассудит домашний матч московского «Локомотива» с екатеринбургским «Уралом».

24 ноября Василий Казарцев обслужит игру «Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск), Виталий Мешков — «Оренбург» — «Уфа», Сергей Иванов — «Анжи» (Махачкала) — «Рубин» (Казань).

25 ноября Владимир Москалев рассудит встречу московского «Спартака» с самарскими «Крыльями Советов», Сергей Карасев — «Краснодар» — «Арсенал» (Тула), Михаил Вилков — «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).

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