Вячеслав Колосков — о скандале вокруг Аленичева: «Это подлость»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» скандал вокруг главного тренера «Енисея» Дмитрием Аленичевым.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» скандал вокруг главного тренера «Енисея» Дмитрием Аленичевым.
В субботу, 17 ноября, 46-летний специалист был задержан сотрудниками ГИБДД по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Сам Аленичев заявил нашему изданию, что считает случившееся спектаклем.
— Отношусь к Дмитрию с большой симпатией и уважением, как к игроку и человеку, — сказал Колосков. — Я был руководителем нашего футбола в то время, когда Аленичев начинал выступления за «Спартак». Потом у него блестяще сложилась карьера за границей, одна из лучших, если не лучшая среди всех россиян по достижениям. Рассчитывал, что Аленичев, Тихонов, Титов станут выдающимися тренерами. Очень хорошо отнесся к тому, что «Енисею» хватило терпения удержать Дмитрия на тренерской работе. За
— Там очень запутанная история. Сам Аленичев говорит, что с ним хотят расстаться, но не могут сделать это цивилизованно.
— Это называется подлость. Почему не могут? Есть работодатель, есть работник. Всегда можно вызвать человека к себе и сказать: «Ты меня не устраиваешь».