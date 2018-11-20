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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вячеслав Колосков — о скандале вокруг Аленичева: «Это подлость»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» скандал вокруг главного тренера «Енисея» Дмитрием Аленичевым.

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Источник: Спорт-Экспресс

В субботу, 17 ноября, 46-летний специалист был задержан сотрудниками ГИБДД по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Сам Аленичев заявил нашему изданию, что считает случившееся спектаклем.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 24.11.2018, 14:00
Динамо
-Енисей-

— Отношусь к Дмитрию с большой симпатией и уважением, как к игроку и человеку, — сказал Колосков. — Я был руководителем нашего футбола в то время, когда Аленичев начинал выступления за «Спартак». Потом у него блестяще сложилась карьера за границей, одна из лучших, если не лучшая среди всех россиян по достижениям. Рассчитывал, что Аленичев, Тихонов, Титов станут выдающимися тренерами. Очень хорошо отнесся к тому, что «Енисею» хватило терпения удержать Дмитрия на тренерской работе. За два-три года большими специалистами не становятся, Аленичеву нужно набить шишек, доказать, что он способен раскрыть свой потенциал. А то, что сел за руль пьяный…

— Там очень запутанная история. Сам Аленичев говорит, что с ним хотят расстаться, но не могут сделать это цивилизованно.

— Это называется подлость. Почему не могут? Есть работодатель, есть работник. Всегда можно вызвать человека к себе и сказать: «Ты меня не устраиваешь».

Тренера «Енисея» Аленичева поймали пьяным за рулем
Во время загрузки произошла ошибка.
01:57 (мск)© Ньюстюб
Енисей
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