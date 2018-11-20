Вячеслав Колосков — о скандале вокруг Аленичева: «Это подлость»

— Отношусь к Дмитрию с большой симпатией и уважением, как к игроку и человеку, — сказал Колосков. — Я был руководителем нашего футбола в то время, когда Аленичев начинал выступления за «Спартак». Потом у него блестяще сложилась карьера за границей, одна из лучших, если не лучшая среди всех россиян по достижениям. Рассчитывал, что Аленичев, Тихонов, Титов станут выдающимися тренерами. Очень хорошо отнесся к тому, что «Енисею» хватило терпения удержать Дмитрия на тренерской работе. За два-три года большими специалистами не становятся, Аленичеву нужно набить шишек, доказать, что он способен раскрыть свой потенциал. А то, что сел за руль пьяный…