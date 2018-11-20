«Зенит» может приобрести хавбека «Рубина» Коновалова в зимнее трансферное окно

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, петербургский клуб рассматривает возможность приобретения 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, если команду покинет полузащитник Леандро Паредес. Напомним, в услугах 24-летнего аргентинца заинтересован «Милан».

Также в «Зените» рассматривают вариант с обменом Коновалова на полузащитника Магомеда Оздоева, ранее выступавшего в составе казанской команды. Отмечается, что Оздоев недоволен своим положением в команде Сергея Семака.