Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Турция0
Украина0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Тунис0
Марокко1
Футбол. Сборные
2-й тайм
ЮАР0
Парагвай1
Футбол. Сборные
22:00
Албания
Уэльс
Футбол. Сборные
22:30
Бразилия
Камерун
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Россия
Футбол. Лига наций
22:45
Шотландия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Сербия
Литва
Футбол. Лига наций
22:45
Черногория
Румыния
Футбол. Лига наций
22:45
Косово
Азербайджан
Футбол. Лига наций
22:45
Мальта
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:45
Италия
США
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Уругвай
Футбол. Сборные
18:00
Иран1
Венесуэла1
Футбол. Сборные
18:00
Нигерия0
Уганда0
Футбол. Сборные
21.11
Чили
Гондурас
Футбол. Сборные
21.11
Перу
Коста-Рика
Футбол. Сборные
21.11
Панама
Эквадор
Футбол. Сборные
21.11
Сальвадор
Гаити
Футбол. Сборные
13:20
Япония4
Киргизия0
Футбол. Сборные
13:00
Узбекистан0
Южная Корея4
Футбол. Сборные
11:30
Австралия3
Ливан0
Все события
Фоторепортажи
10Золото Алины Загитовой в Москве
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» может приобрести хавбека «Рубина» Коновалова в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов попал в сферу интересов петербургского «Зенита», сообщает «Невский Спорт».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, петербургский клуб рассматривает возможность приобретения 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, если команду покинет полузащитник Леандро Паредес. Напомним, в услугах 24-летнего аргентинца заинтересован «Милан».

Также в «Зените» рассматривают вариант с обменом Коновалова на полузащитника Магомеда Оздоева, ранее выступавшего в составе казанской команды. Отмечается, что Оздоев недоволен своим положением в команде Сергея Семака.

Коновалов стал игроком «Рубина» зимой 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе казанского клуба 13 матчей, в его активе один забитый мяч.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Боец ММА вступил в драку со спецназом и пожалел!
Александр Головин рассказал о «Монако» и чемпионате Франции
Российский нападающий перешел из клуба НХЛ в ЦСКА
В одиночку Малкин бессилен: 5 причин дикого провала «Питтсбурга»
«Это подлость»: почетный президент РФС — о скандале с Аленичевым
«Квота не резиновая»: Вяльбе — откровенно про лыжную сборную РФ
«Автомобилист» потерпел 3-е поражение в четырех последних матчах
Российский бизнесмен продал испанский футбольный клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь