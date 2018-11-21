Бывший футболист сборной России отказался поверить в свой уход из клуба

Источник: РИА "Новости"

Кузьмин, выступающий в любительской лиге Казани, в интервью сайту турнира сообщил, что по документам все еще является футболистом «Рубина».

Однако в клубе эту информацию опровергли.

«У Кузьмина нет действующего контракта с клубом. Но клуб имеет задолженность перед игроком в размере трех заработных плат. Олег знает нашу ситуацию, и у нас есть с ним договоренность, что все долги будут погашены. Мы благодарны ему за понимание ситуации. Руководители клуба находятся на связи с Кузьминым», — сообщила пресс-служба «Рубина».