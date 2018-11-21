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14:03 (мск), источник: Р-Спорт

Божович: Надо усилить состав 4 игроками, чтобы избежать стыковых матчей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что клубу надо усилить состав четырьмя футболистами серьезного уровня, чтобы избежать участия в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге.

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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» после 14 туров занимают 13-е место в турнирной таблице. В стыковых матчах от премьер-лиги будут участвовать 13-я и 14-я команда по итогам чемпионата.

«Понимаю, что результат пока не тот, которого все от нас ждут. Мы перестраиваем игру команды. Где-то нам пока не везет. Нам желательно усилить состав 4 игроками серьезного уровня, чтобы, как минимум, избежать стыковых матчей. Это опорный полузащитник, быстрый фланговый полузащитник, креативный атакующий хавбек, способный играть на позиции “под нападающими”, создавать моменты, отдавать хороший пас, самому забивать голы. И также нужен результативный форвард», — цитирует Божовича сайт самарского клуба.

Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября, сменив на посту главного тренера команды Андрея Тихонова.

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