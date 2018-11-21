Божович: Надо усилить состав 4 игроками, чтобы избежать стыковых матчей

«Крылья Советов» после 14 туров занимают 13-е место в турнирной таблице. В стыковых матчах от премьер-лиги будут участвовать 13-я и 14-я команда по итогам чемпионата.

«Понимаю, что результат пока не тот, которого все от нас ждут. Мы перестраиваем игру команды. Где-то нам пока не везет. Нам желательно усилить состав 4 игроками серьезного уровня, чтобы, как минимум, избежать стыковых матчей. Это опорный полузащитник, быстрый фланговый полузащитник, креативный атакующий хавбек, способный играть на позиции “под нападающими”, создавать моменты, отдавать хороший пас, самому забивать голы. И также нужен результативный форвард», — цитирует Божовича сайт самарского клуба.