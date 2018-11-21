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18:50 (мск), источник: ТАСС

Тренеру «Енисея» Аленичеву возвращены водительские права и автомобиль

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главному тренеру футбольного клуба «Енисей» Дмитрию Аленичеву возвращены автомобиль и водительские права. Об этом ТАСС сообщил агент тренера Александр Маньяков.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник портал «Красноярск онлайн» сообщил, что Аленичев был задержан в Красноярске за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в СМИ появились видео и фотографии с места происшествия.

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-Енисей-

«История чересчур раздутая, все там нормально, просто кто-то решил на этом хайпануть. Машина уже у Дмитрия Аленичева, он на ней ездит, водительское удостоверение ему вернули. Он тренирует, готовит команду», — сказал Маньяков.

Ранее «Енисей» сообщил, что изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД и после этого прокомментирует информацию.

Аленичев возглавил «Енисей» в 2017 году. Под его руководством команда впервые вышла в Российскую премьер-лигу, переиграв в переходных матчах махачкалинский «Анжи». В период с 2011 по 2015 год Аленичев руководил тульским «Арсеналом», 2015−2016 — московским «Спартаком».

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