Тренеру «Енисея» Аленичеву возвращены водительские права и автомобиль

В понедельник портал «Красноярск онлайн» сообщил, что Аленичев был задержан в Красноярске за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в СМИ появились видео и фотографии с места происшествия.
«История чересчур раздутая, все там нормально, просто кто-то решил на этом хайпануть. Машина уже у Дмитрия Аленичева, он на ней ездит, водительское удостоверение ему вернули. Он тренирует, готовит команду», — сказал Маньяков.
Ранее «Енисей» сообщил, что изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД и после этого прокомментирует информацию.
Аленичев возглавил «Енисей» в 2017 году. Под его руководством команда впервые вышла в Российскую премьер-лигу, переиграв в переходных матчах махачкалинский «Анжи». В период с 2011 по 2015 год Аленичев руководил тульским «Арсеналом», 2015−2016 — московским «Спартаком».