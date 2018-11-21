Тренеру «Енисея» Аленичеву возвращены водительские права и автомобиль

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник портал «Красноярск онлайн» сообщил, что Аленичев был задержан в Красноярске за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в СМИ появились видео и фотографии с места происшествия.

«История чересчур раздутая, все там нормально, просто кто-то решил на этом хайпануть. Машина уже у Дмитрия Аленичева, он на ней ездит, водительское удостоверение ему вернули. Он тренирует, готовит команду», — сказал Маньяков.

Ранее «Енисей» сообщил, что изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД и после этого прокомментирует информацию.