СМИ: Полиция задержала 18 фанатов «Спартака» после обысков
Полиция задержала 18 фанатов московского «Спартака» после обысков, сообщает
Полиция задержала 18 фанатов московского «Спартака» после обысков, сообщает
По информации источника, правоохранительные органы провели проверки по 33 адресам болельщиков московской команды. Остальных фанатов
Ранее сообщалось, что такие действия органов власти связаны с дракой, которая произошла 22 сентября текущего года между активными болельщиками «Спартака» и столичного ЦСКА возле ресторана «Изба» в Москве.
Напомним, дерби, которое проходило на следующий день после инцидента, 23 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» завершилось со счётом 1:1. «Спартак» после 14 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской