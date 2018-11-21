Текущие события
Футбол. Сборные
20.11
Франция1
Уругвай0
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Футбол. Сборные
03:15
Чили4
Гондурас1
Футбол. Сборные
03:30
Перу2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
04:00
Сальвадор1
Гаити0
Футбол. Сборные
04:00
Панама1
Эквадор2
Все события
Фоторепортажи
13Ханю вышел за золотом на костылях. Это надо видеть!
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Полиция задержала 18 фанатов «Спартака» после обысков

Полиция задержала 18 фанатов московского «Спартака» после обысков, сообщает телеграм-канал Mash.

Наверх
Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

По информации источника, правоохранительные органы провели проверки по 33 адресам болельщиков московской команды. Остальных фанатов красно-белых не оказалось дома.

Ранее сообщалось, что такие действия органов власти связаны с дракой, которая произошла 22 сентября текущего года между активными болельщиками «Спартака» и столичного ЦСКА возле ресторана «Изба» в Москве.

Напомним, дерби, которое проходило на следующий день после инцидента, 23 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» завершилось со счётом 1:1. «Спартак» после 14 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА — пятое.

Встреча Федуна и фанатов. Что это было?
Во время загрузки произошла ошибка.
21:58 (мск)© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Великолепная невеста Криштиану Роналду показала новые фото!
«Мбаппе дебютировал в 18 лет. Почему не дать шанс Чалову?»
Названы возможные сроки проведения боя Нурмагомедова и Мэйуэзера
Дмитрию Аленичеву возвращены водительские права и автомобиль
Акции «Манчестер Юнайтед» совершили рекордное падение в цене
Лидеру сборной России по лыжным гонкам вынули спицы из рук
Елизавета Туктамышева объяснила стриптиз российских фигуристок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь