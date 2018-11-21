СМИ: Полиция задержала 18 фанатов «Спартака» после обысков

По информации источника, правоохранительные органы провели проверки по 33 адресам болельщиков московской команды. Остальных фанатов красно-белых не оказалось дома.

Ранее сообщалось, что такие действия органов власти связаны с дракой, которая произошла 22 сентября текущего года между активными болельщиками «Спартака» и столичного ЦСКА возле ресторана «Изба» в Москве.