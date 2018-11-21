Фернандеш судится с «Локомотивом» в CAS. Виновата Смородская?

Источник: Спорт-Экспресс

— Правда, что Фернандеш хотел отсудить у «Локомотива» 6 миллионов рублей за 2015 год, но ФИФА встала на сторону клуба?

— Нет, эта информация неверна. ФИФА решила, что она не может рассудить стороны в этом вопросе. И теперь делом занимается CAS.

— То есть, спор продолжается?

— Да. Дело в том, что Фернандешу не заплатили премиальные. Все футболисты клуба тогда получили премии. Но по решению теперь уже бывшего президента «Локо» Ольги Смородской Ману эти деньги почему-то не полагались. Хотя он тоже играл! Мы старались договориться уже с новым руководством «Локо», но по разным причинам не получилось… В итоге Фернандеш вынужден был подать иск в ФИФА.

— Что было дальше?

— Срок рассмотрения иска футболиста истек. ФИФА решила, что она некомпетентна в этом вопросе. Поэтому теперь делом занимается CAS. Это проблема Смородской. Мануэл играл, как и другие футболисты, но в отличие от остальных премии почему-то не получил.

— А что говорит нынешнее руководство «Локомотива»?

— Мы разговаривали на эту тему. Все признали, что клуб при Смородской поступил некорректно, неправильно, что Фернандеш должен был получить премии. Но дальше этих признаний дело не пошло.

Ольга Смородская | Источник: РИА

— Выплачивать премии не стали?

— Нет, не стали.

— Когда CAS рассмотрит это дело?

— Дата пока не известна.

— Может быть, как раз из-за этого дела «Локомотив» не хочет продлевать контракт с игроком?

— Нет, нет. Мы же обговорили этот момент с руководством клуба. Все признали, что Смородская поступила некорректно. Мануэл вынужден был обратиться в ФИФА.

— Вы как-то сказали, что Смородская невзлюбила Фернандеша, так как он отказался получать зарплату по новому курсу…

— Да. Тогда произошло первое столкновение. Смородская захотела пересмотреть условия контракта футболиста, чтобы игрок получал деньги по новому курсу рубля. Но Мануэл отказался, потому что получал бы гораздо меньше. После этого Смородкая перестала ему платить зарплату по тем условиям, которые были прописаны в контракте. Кроме того запретила выплачивать ему премии. Но мы об этом умалчивали. Потом думали, что новое руководство решит вопрос. Но оно ничего не сделало… Никаких шагов не предприняло.

— Если Фернандеш выиграет суд, что грозит «Локомотиву»?

— Футболист просит только то, что ему задолжал клуб. Ничего лишнего. Цифры я называть не хочу.