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23:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Адвокат Мамаева подтвердил выплату компенсации избитому водителю

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил «СЭ», что его подзащитный заплатил денежную компенсацию Виталию Соловчуку, водителю ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, в избиении которого обвинен хавбек, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

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Ранее Ушакова и Татьяна Стукалова, адвокат форварда, опровергли факт выплаты.

— Учитывая, что информация об этом обнародована ТАСС, и чтобы избежать каких-либо недомолвок и слухов, поясню: действительно, наша сторона еще в октябре сделала такой добровольный шаг в направлении не голословного, а реального примирения с потерпевшим Соловчуком, — сообщил Бушманов. — Денежная компенсация произведена в соответствии с волеизъявлением Мамаева, о чем он заявил на очной ставке с потерпевшим. Сумму сейчас раскрывать не считаю возможным. Но заверяю, что она вполне адекватна, соответствует отечественной судебной практике по аналогичным делам и позволяет в достаточном объеме загладить как материальный, так и возможный материальный вред, причиненный потерпевшему.

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Закон предоставляет обвиняемому право принимать добровольные меры для возмещения имущественного ущерба и морального вреда на любой стадии судопроизводства. Мы решили не затягивать, искренне желая Виталию скорейшего выздоровления и оказывая максимально посильное содействие в этом.

О возможности беспрепятственного получения денежных средств, зачисленных на открытый для Соловчука счет в одном из ведущих банков, сразу же уведомили следствие и предоставили все имеющиеся по этому поводу документы. Наше ходатайство об их приобщении к делу и уведомлении об этом потерпевшей стороны удовлетворено. Тогда же я поставил в известность и представителя потерпевшего.

Рассчитываем, что потерпевший сможет в ближайшее время воспользоваться компенсацией, а следствие учтет добросовестное поведение Павла ходе расследования дела при принятии дальнейших процессуальных решений в отношении Мамаева.

Мамаеву и Кокорину предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ «Побои» и 213-й «Хулиганство». Помимо эпизода с Соловчуком они участвовали в нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина. Игроки взяты под стражу, до 8 декабря оба будут находится в столичном СИЗО-2 «Бутырка».

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