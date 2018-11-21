«Милан» входит в число клубов, которые хотят приобрести Влашича

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, «Милан», как и его географический сосед «Интер», намерен вступить в борьбу за трансфер 21-летнего футболиста.

Отмечается, что «Эвертон» будет готов продать Влашича клубу, который сделает самое выгодное предложение.

Стартовая цена в трансферном аукционе на хорватского хавбека составляет порядка € 12 млн.