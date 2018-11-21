«Милан» входит в число клубов, которые хотят приобрести Влашича
Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который в этом сезоне на правах аренды выступает в московском ЦСКА, входит в сферу интересов «Милана», сообщает Calciomercato.com.
Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который в этом сезоне на правах аренды выступает в московском ЦСКА, входит в сферу интересов «Милана», сообщает Calciomercato.com.
По информации издания, «Милан», как и его географический сосед «Интер», намерен вступить в борьбу за трансфер 21-летнего футболиста.
Отмечается, что «Эвертон» будет готов продать Влашича клубу, который сделает самое выгодное предложение.
Стартовая цена в трансферном аукционе на хорватского хавбека составляет порядка € 12 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Влашича также заинтересована «Рома». Агент Тончи Мартич, представляющий интересы футболиста, выразил мнение, что трансфер Николы стоит € 15−20 млн, что смогут позволить себе 5−6 клубов из чемпионата Италии.